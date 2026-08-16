Politica Invitație la CCIR pentru Nicușor Dan: 20 de organizații solicită măsuri imediate pentru stabilitatea economică







Reprezentanții mediului de afaceri, ai camerelor de comerț, universităților, sindicatelor și societății civile îi solicită președintelui Nicușor Dan o întrevedere directă, avertizând că economia națională și populația nu mai pot suporta efectele instabilității politice. Solicitarea vine ca urmare a acordului stabilit la Forumul de la Neptun, organizat în perioada 11-12 august 2026.

Semnatarii documentului atrag atenția că România se află într-un moment critic, în care este nevoie de o guvernare pe deplin funcțională, de o politică fiscală predictibilă și de acțiuni ferme pentru protejarea locurilor de muncă și a nivelului de trai.

Cele 20 de organizații semnatare ale Declarației de la Neptun i-au transmis șefului statului o invitație oficială pentru a purta o discuție la sediul Camerei de Comerț și Industrie a României, propunând ca întâlnirea să aibă loc în intervalul 1-4 septembrie 2026, la o dată stabilită în funcție de programul prezidențial.

„În urma Forumului de la Neptun, desfăşurat în perioada 11-12 august 2026, şi a Declaraţiei de la Neptun, semnată de 20 de organizaţii reprezentative ale mediului de afaceri, patronal şi sindical, Camerelor de Comerţ şi Industrie, mediului academic şi universitar, organizaţiilor profesionale, de consumatori şi ale societăţii civile, vă adresăm invitaţia de a avea un dialog direct cu reprezentanţii acestora, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, în perioada 1-4 septembrie 2026, la o dată convenită de comun acord.

Organizaţiile care au semnat Declaraţia de la Neptun reprezintă o parte semnificativă şi diversă a societăţii româneşti: mediul de afaceri şi antreprenorial, angajatori şi salariaţi, reţeaua camerelor de comerţ, mediul academic şi universitar, profesii şi organizaţii profesionale, consumatori, părinţi şi societate civilă. Prin structurile pe care le reprezintă, aceste organizaţii reunesc sute de mii de companii, milioane de angajaţi şi profesionişti în varii domenii.

Nu este, aşadar, vocea unei singure categorii, ci o voce comună a unor segmente importante ale societăţii româneşti. Realitatea constatată la Neptun este una pe care nu ne mai permitem să o ignorăm: România are nevoie urgentă de stabilitate politică şi de un Guvern deplin funcţional, capabil să ia decizii; economia are nevoie de predictibilitate şi de un cadru fiscal stabil; iar deteriorarea nivelului de trai, presiunea asupra locurilor de muncă şi vulnerabilităţile sociale nu mai permit amânarea unor măsuri concrete”, se arată în invitaţie.

Temele principale avansate de reprezentanții societății civile și ai mediului economic vizează ieșirea din blocajul politic și protejarea populației în fața dificultăților financiare. Agenda consultărilor include funcționarea completă a Guvernului, predictibilitatea măsurilor fiscale, susținerea investițiilor și salvarea locurilor de muncă amenințate de climatul instabil.

De asemenea, semnatarii propun o revizuire a diplomatiei economice. Se dorește reorientarea politicii externe pentru sprijinirea companiilor românești pe piețele din afara spațiului comunitar, în vederea diversificării exporturilor. În plus, pe listă figurează și crearea unor mecanisme eficiente de comunicare și sprijin pentru românii aflați în afara granițelor.

Inițiatorii demersului subliniază că nu își doresc o simplă acțiune de protocol, ci un schimb real de idei cu șeful statului, fără interpuși.

„Domnule preşedinte, organizaţiile semnatare nu vă solicită o întâlnire protocolară. Vă solicită un dialog direct cu societatea pe care o reprezintă. Considerăm că, într-un asemenea moment, vocea mediului economic, a angajaţilor, a antreprenorilor, a universităţilor, a profesioniştilor şi a societăţii civile nu poate fi ignorată.

România are nevoie ca instituţiile sale să asculte societatea şi să acţioneze. Iar noi considerăm că primul pas trebuie să fie un dialog direct, fără intermediari şi fără filtre, între preşedintele României şi organizaţiile care au semnat Declaraţia de la Neptun. Noi, organizaţiile participante la Forumul de la Neptun, vă invităm la Camera de Comerţ şi Industrie a României, în intervalul 1-4 septembrie 2026, pentru un dialog direct cu organizaţiile semnatare ale Declaraţiei de la Neptun, pe care o anexăm prezentei. Rămâne la aprecierea dumneavoastră stabilirea datei şi orei întâlnirii, în funcţie de agenda prezidenţială, convinşi că acest dialog este necesar şi că momentul nu mai permite amânări”, se menţionează în invitaţie.

Demersul reunește unele dintre cele mai mari organizații patronale, sindicale, academice și civice din țară:

Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR)

Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC)

Federaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură (PRO AGRO)

Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV)

Asociaţia Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară (PATROMIL)

Asociaţia Română a Apei (ARA)

Asociaţia Profesională COGEN România

Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR)

Asociaţia Forţa Fermierilor (AFF)

Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR)

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR)

Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel Alfa"

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR)

Blocul Naţional Sindical (BNS)

Confederaţia Sindicală Naţionala (CSN) Meridian

Academia Română

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (ASAS)

Asociaţia de Protecţia Consumatorilor InfoCons

Federaţia Naţională a Părinţilor - EDUPART

Asociaţia Culturală "Nicolae Voiculeţ"

Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală "Nişte Ţărani"