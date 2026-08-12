Ce se întâmplă cu buletinul vechi când soliciți Cartea Electronică de Identitate. Regula oficială și termenul-limită pentru modelul 1997

Cetățenii care solicită Cartea Electronică de Identitate (CEI) nu sunt obligați să predea buletinul vechi în momentul depunerii cererii. Autoritățile precizează că documentul aflat în termen de valabilitate rămâne în posesia titularului pe toată durata procesării și este predat abia la ridicarea noii cărți.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) confirmă că depunerea cererii pentru CEI nu implică reținerea imediată a actului de identitate prezentat la ghișeu. Dacă documentul este încă valabil, acesta poate fi folosit în continuare pentru dovedirea identității, inclusiv în relația cu instituțiile publice.

Predarea buletinului se face doar la momentul înmânării noii cărți electronice de identitate, procedură care asigură continuitatea identificării până la finalizarea procesului de emitere.

Legislația nu obligă cetățenii să aștepte expirarea actului actual pentru a trece la varianta electronică. CEI poate fi solicitată oricând, indiferent dacă titularul deține:

carte de identitate model 1997

carte de identitate provizorie

Carte de Identitate Simplă (CIS)

Cererea poate fi depusă la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, fără restricții legate de domiciliu. Programarea se face online, prin platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne, unde solicitantul selectează locul de prezentare a documentelor.

România a trecut la emiterea noilor documente de identitate — CEI și CIS — ambele în format de card bancar și cu elemente moderne de securitate. Pe măsură ce infrastructura tehnică este implementată la nivel național, vechiul model emis începând cu 1997 este retras treptat.

DGEP precizează că buletinul model 1997 poate fi utilizat până la data înscrisă pe document, dar nu mai târziu de 3 august 2031. După această dată, actul nu va mai fi acceptat nici pentru călătoriile în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate nu a expirat.

Cartea Electronică de Identitate respectă normele europene privind documentele de călătorie și poate fi folosită pentru deplasări în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen. Noul format oferă un nivel ridicat de protecție și înlocuiește treptat vechile modele.