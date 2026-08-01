Ce se schimbă de la 1 august pentru românii care își fac buletin. Românii care trebuie să își elibereze sau să își schimbe buletinul pot solicita cartea electronică de identitate ori documentul simplu, fără cip. Fiecare variantă are funcții și costuri diferite, iar perioada în care primul buletin electronic era finanțat prin PNRR s-a încheiat la 30 iunie 2026.

Persoanele care solicită un buletin nou în 2026 pot alege între cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă. Cele două documente au dimensiuni apropiate de cele ale unui card bancar, însă diferă în privința funcțiilor digitale și a modului în care pot fi utilizate. Noul buletin electronic este prevăzut cu cip și permite accesarea unor servicii online, în timp ce varianta simplă nu stochează informații în format electronic.

Cartea electronică de identitate conține atât informații tipărite pe document, cât și date păstrate în cip. Acestea sunt folosite pentru verificarea identității titularului și pentru accesarea serviciilor publice digitale.

Buletinul electronic poate fi utilizat și pentru semnarea unor documente în format digital, prin intermediul funcțiilor de semnătură electronică. Varianta simplă este destinată persoanelor care nu doresc un document prevăzut cu cip. Acest buletin conține numai informațiile tipărite și nu oferă aceleași posibilități de identificare online.

Solicitantul poate alege tipul de document în momentul depunerii cererii, în funcție de opțiunea personală și de modul în care intenționează să îl folosească.

Prima carte electronică de identitate a fost eliberată gratuit persoanelor care împliniseră vârsta de 14 ani, prin finanțarea asigurată din Planul Național de Redresare și Reziliență, până la 30 iunie 2026. Pentru eliberarea unei noi cărți electronice de identitate în caz de pierdere, furt, deteriorare sau schimbare a datelor personale este prevăzută o taxă de 70 de lei.

Persoanele care aleg un buletin simplu, fără cip, trebuie să achite 40 de lei. Acest document nu este eliberat gratuit.

Costul trebuie verificat înainte de depunerea solicitării, în funcție de tipul de buletin ales și de motivul pentru care este cerut un nou act de identitate.

Pe cartea electronică de identitate sunt tipărite informații precum numele, prenumele, cetățenia, data nașterii, sexul, fotografia și codul numeric personal.

Cipul păstrează date suplimentare necesare confirmării identității și folosirii funcțiilor digitale. Informațiile sunt protejate prin mecanisme de securitate și pot fi accesate numai în condițiile prevăzute de lege.

Buletinul simplu nu conține informații electronice și nu poate fi folosit pentru autentificarea în cadrul serviciilor publice digitale.

Noile cărți electronice de identitate au început să fie eliberate în martie 2025, iar sistemul a fost extins treptat la nivel național.

Persoanele care vor să solicite un buletin trebuie să verifice disponibilitatea programărilor și a ghișeelor din localitatea în care doresc să depună cererea.

Înainte de programare trebuie consultată și lista documentelor necesare, deoarece aceasta poate diferi în funcție de motivul solicitării, precum expirarea actului, schimbarea domiciliului, pierderea sau deteriorarea acestuia.

Alegerea dintre un buletin electronic și unul simplu trebuie făcută ținând cont de costuri, de funcțiile disponibile și de nevoia de acces la serviciile digitale.