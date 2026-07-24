Edinburgh a devenit vineri, 24 iulie 2026, primul oraș din Scoția care aplică o taxă pentru cazările plătite. Vizitatorii vor achita în plus 5% din prețul camerei, însă contribuția este calculată numai pentru primele cinci nopți consecutive petrecute în capitala scoțiană, potrivit Euronews.

Măsura se aplică hotelurilor, pensiunilor, hostelurilor, locuințelor închiriate în scop turistic și altor forme de cazare contra cost. Taxa este calculată din prețul cazării înainte de TVA și nu se aplică serviciilor suplimentare, precum mesele, băuturile, parcarea sau transportul.

Autoritățile locale estimează că noul sistem ar putea aduce până la 50 de milioane de lire sterline pe an, echivalentul a aproximativ 58 de milioane de euro. Banii vor fi investiți în serviciile publice, infrastructura și proiectele care contribuie la menținerea orașului ca destinație turistică și culturală.

Contribuția de 5% este percepută pentru sejururile care încep pe 24 iulie 2026 sau după această dată. Taxa nu se aplică însă tuturor rezervărilor făcute anterior. Sunt vizate cazările rezervate și achitate integral sau parțial începând din 1 octombrie 2025.

Sejururile rezervate și plătite înainte de această dată nu intră sub incidența noii taxe, chiar dacă au loc după 24 iulie 2026. Sistemul funcționează pe tot parcursul anului, fără diferențe între perioadele aglomerate și extrasezon.

Taxa este calculată exclusiv în funcție de prețul cazării. De exemplu, pentru o cameră care costă 100 de lire sterline pe noapte, contribuția este de cinci lire sterline. Pentru un sejur de cinci nopți la același tarif, turistul va plăti în plus 25 de lire sterline.

În cazul unei vacanțe mai lungi, taxa nu mai crește după primele cinci nopți consecutive. Astfel, o persoană care rămâne șapte sau zece nopți în aceeași unitate de cazare va achita contribuția numai pentru primele cinci zile. Taxa se aplică tuturor persoanelor care folosesc cazare plătită, nu doar turiștilor străini. Sunt incluși și cetățenii scoțieni sau britanici, precum și persoanele care ajung în Edinburgh în interes profesional.

Consiliul Local Edinburgh a aprobat oficial schema în ianuarie 2025.

Taxa este percepută pentru cazările plătite din interiorul limitei administrative a orașului. Sunt vizate hotelurile, pensiunile, hostelurile, unitățile în regim self-catering, campingurile și locuințele oferite pentru închiriere pe termen scurt, inclusiv cele promovate prin platforme precum Airbnb. Furnizorii de cazare sunt responsabili de calcularea și colectarea contribuției de la clienți.

Din fondurile strânse, 2% vor fi returnate operatorilor de cazare pentru acoperirea unei părți din costurile administrative, cum ar fi comisioanele pentru plățile cu cardul și modificarea sistemelor contabile.

Consiliul Local a stabilit ca veniturile obținute din taxă să fie folosite pentru dezvoltarea și susținerea serviciilor de care depind atât locuitorii, cât și vizitatorii.

„Această mică contribuție nouă din partea vizitatorilor care se cazează peste noapte va ajuta la îmbunătățirea serviciilor și a spațiilor publice de care depindem cu toții. Va gestiona în același timp mai bine efectele turismului și ale evenimentelor majore”, a transmis Jane Meagher, lidera Consiliului Local.

Primele programe de investiții finanțate din această contribuție au fost aprobate în februarie 2026. Planurile inițiale au o valoare de peste 100 de milioane de euro pentru următorii trei ani și sunt împărțite în trei domenii principale.

Prima categorie vizează operațiunile și infrastructura urbană. A doua include cultura, patrimoniul și evenimentele, iar a treia se referă la administrarea destinației și a fluxului de vizitatori.

Edinburgh este primul oraș scoțian care introduce efectiv o astfel de contribuție pentru cazările turistice. Autoritățile locale susțin că numărul mare de vizitatori și evenimente pune presiune asupra serviciilor, curățeniei, transportului, spațiilor publice și infrastructurii orașului.

Taxa urmărește ca o parte dintre costurile generate de turism să fie acoperite prin contribuția persoanelor care folosesc unitățile de cazare, fără ca întreaga povară financiară să rămână asupra locuitorilor.

Schema este proiectată să aducă până la 50 de milioane de lire sterline anual, odată ce va funcționa la capacitate deplină.