Proprietarii care închiriază locuințe prin Airbnb și Booking trebuie să respecte reguli noi privind înregistrarea, raportarea și fiscalizarea activității, potrivit noilor reglementări europene și modificărilor fiscale aplicabile în România.

Schimbările vizează atât persoanele fizice, cât și operatorii care oferă cazare pe termen scurt și urmăresc o mai mare transparență a pieței.

Noile măsuri intră în vigoare etapizat în cursul anului 2026 și afectează modul în care proprietățile pot fi listate pe platforme precum Airbnb și Booking.com.

În plus, autoritățile fiscale vor avea acces la mai multe informații privind veniturile obținute din închirieri, ceea ce va facilita verificarea obligațiilor fiscale.

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui sistem de înregistrare a unităților de cazare, care presupune obținerea unui cod unic de identificare. Fără acest cod, proprietățile nu vor mai putea fi publicate pe platformele de închirieri turistice.

Măsura este prevăzută de Regulamentul (UE) 2024/1028 și urmărește uniformizarea evidenței locuințelor închiriate în toate statele membre.

Platformele digitale vor avea obligația să verifice existența codului înainte de publicarea anunțurilor și să elimine ofertele care nu respectă noile cerințe.

Noile reguli impun și obligații suplimentare pentru platformele online. Airbnb și Booking.com vor transmite periodic autorităților informații despre proprietățile listate, rezervările efectuate și veniturile generate de gazde.

Scopul acestor raportări este reducerea evaziunii fiscale și identificarea mai ușoară a persoanelor care obțin venituri din închirieri fără să le declare. În România, aceste informații vor putea fi utilizate inclusiv de ANAF în cadrul verificărilor fiscale.

Pe lângă regulile europene privind transparența, anul 2026 aduce și modificări fiscale pentru proprietarii care închiriază în regim hotelier.

Pentru persoanele fizice care închiriază între una și șapte camere, venitul net se calculează prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut, iar impozitul este de 10% din venitul net.

În funcție de nivelul veniturilor, poate apărea și obligația plății contribuției la sănătate (CASS).

Pentru activitățile care depășesc șapte camere închiriate, acestea sunt încadrate ca activități independente și presupun obligații fiscale suplimentare, inclusiv organizarea activității prin PFA sau SRL.

În plus, proprietarii trebuie să completeze și să păstreze fișa de ocupare a capacității de cazare și Registrul de evidență fiscală, documente care pot fi solicitate în cazul controalelor fiscale. Declarația unică pentru veniturile realizate în 2026 va trebui depusă până la 25 mai 2027.

Autoritățile europene și cele române susțin că noile măsuri vor contribui la creșterea transparenței în piața închirierilor pe termen scurt și la asigurarea unor condiții de concurență echitabile între proprietarii care folosesc platforme digitale și operatorii clasici din domeniul turismului.

În același timp, sistemul ar trebui să ofere o evidență mai clară a unităților de cazare disponibile și să faciliteze respectarea obligațiilor fiscale, atât pentru proprietari, cât și pentru platformele care intermediază rezervările.