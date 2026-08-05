Monden

Martha Stewart o pune la punct pe Meghan Markle: Nu e ușor să devii guru al gospodăriei

Comentează știrea
Martha Stewart o pune la punct pe Meghan Markle: Nu e ușor să devii guru al gospodărieiSursă Dreamstime
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Martha Stewart a comentat parcursul profesional al lui Meghan Markle după lansarea emisiunii sale culinare, afirmând că tranziția de la actriță la membră a familiei regale și apoi la promotoare a stilului de viață este una dificilă, potrivit Daily Express.

Declarațiile celebrei antreprenoare și autoare americane au fost făcute într-un interviu, la scurt timp după ce cele două s-au aflat la aceeași cină organizată în California.

Stewart a precizat că nu a purtat o conversație amplă cu Meghan Markle, însă a confirmat că au avut un scurt schimb de replici.

Subiectul este important deoarece Meghan încearcă să își consolideze noua carieră în domeniul lifestyle-ului, odată cu lansarea emisiunii culinare „With Love, Meghan”, proiect care a atras deja numeroase comparații cu nume consacrate din industrie.

Martha Stewart: Este greu să faci această tranziție

În interviul acordat publicației People, Martha Stewart a explicat că schimbările majore de carieră prin care a trecut Meghan Markle reprezintă o provocare.

„Am luat cina cu Meghan Markle zilele trecute. Eram amândouă invitate la o petrecere organizată în California. Tocmai se întorsese de la palat. Nu am vorbit foarte mult, doar câteva cuvinte, dar știu că discuta despre acest subiect”, a declarat Stewart.

Întrebată despre emisiunea culinară a ducesei de Sussex, Stewart a răspuns că traseul profesional al acesteia nu este unul ușor.

„Dacă ai fost actriță, este greu să faci apoi tranziția către statutul de prințesă, iar după aceea să devii un expert în gospodărie și stil de viață într-o emisiune de televiziune”, a afirmat Martha Stewart.

Emisiunea „With Love, Meghan” continuă să genereze comparații

Lansarea producției „With Love, Meghan” a fost intens comentată în presa internațională. Proiectul marchează încercarea lui Meghan Markle de a se impune în zona dedicată gătitului, amenajării locuinței și stilului de viață, un domeniu în care Martha Stewart este considerată una dintre cele mai influente personalități din Statele Unite.

Meghan Markle

Meghan Markle / sursa foto: captură video

În ultimele luni, mai multe publicații au remarcat asemănări între conceptul promovat de Meghan Markle și formatul consacrat de Stewart de-a lungul deceniilor. Ducesa de Sussex a fost acuzată de unii comentatori că s-ar inspira din stilul și imaginea construite de celebra antreprenoare, însă aceasta nu a formulat acuzații directe în declarațiile sale recente.

Comentariile făcute de Martha Stewart par mai degrabă să reflecte dificultatea unei schimbări de imagine atât de ample decât să reprezinte un atac personal la adresa lui Meghan Markle.

Un nou capitol pentru Meghan Markle

După retragerea din rolul de membri activi ai familiei regale britanice, Meghan Markle și prințul Harry și-au concentrat activitatea asupra unor proiecte media și comerciale în Statele Unite.

Emisiunea „With Love, Meghan” face parte din strategia ducesei de Sussex de a-și construi un brand în jurul stilului de viață, gastronomiei și activităților casnice. Reacțiile la proiect au fost împărțite, fiind apreciat de unii spectatori, dar și criticat de alții pentru asemănările cu formate deja consacrate.

Declarațiile recente ale Marthei Stewart adaugă un nou episod dezbaterii privind direcția profesională aleasă de Meghan Markle, fără ca antreprenoarea americană să conteste însă dreptul acesteia de a activa în domeniul lifestyle.

Stiri calde

23:40 - Înmormântare secretă la Moscova: Un general rus, presupusă victimă în tentativa de asasinat asupra lui Aleksandr Ceiko

23:36 - Opoziția încearcă suspendarea Maiei Sandu. Președinta spune că în spatele demersului se află interesele Kremlinului

23:26 - Constantin Pănescu, fost acționar la FC Argeș, a murit la 66 de ani. Anchetă privind cauza decesului

23:17 - Oficial separatist declarat indezirabil în Republica Moldova, fotografiat la Tiraspol. Autoritățile verifică situația

23:15 - CCIR lansează o ofertă de cursuri internaționale pentru dezvoltarea competențelor profesionale în domenii economice s...

23:05 - Lovitură pentru giganții aerieni: Taxele ascunse pentru bagaje și check-in au fost declarate nelegale de judecători

HAI România!

„Mă PIȘ pe mine!” – Secretul murdar de la congrese! 😳

„Mă PIȘ pe mine!” – Secretul murdar de la congrese! 😳

Ce statui mai sunt acum vinovate de dezastrul României

Ce statui mai sunt acum vinovate de dezastrul României

„Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști

„Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști

Proiecte speciale