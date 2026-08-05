Martha Stewart a comentat parcursul profesional al lui Meghan Markle după lansarea emisiunii sale culinare, afirmând că tranziția de la actriță la membră a familiei regale și apoi la promotoare a stilului de viață este una dificilă, potrivit Daily Express.

Declarațiile celebrei antreprenoare și autoare americane au fost făcute într-un interviu, la scurt timp după ce cele două s-au aflat la aceeași cină organizată în California.

Stewart a precizat că nu a purtat o conversație amplă cu Meghan Markle, însă a confirmat că au avut un scurt schimb de replici.

Subiectul este important deoarece Meghan încearcă să își consolideze noua carieră în domeniul lifestyle-ului, odată cu lansarea emisiunii culinare „With Love, Meghan”, proiect care a atras deja numeroase comparații cu nume consacrate din industrie.

În interviul acordat publicației People, Martha Stewart a explicat că schimbările majore de carieră prin care a trecut Meghan Markle reprezintă o provocare.

„Am luat cina cu Meghan Markle zilele trecute. Eram amândouă invitate la o petrecere organizată în California. Tocmai se întorsese de la palat. Nu am vorbit foarte mult, doar câteva cuvinte, dar știu că discuta despre acest subiect”, a declarat Stewart.

Întrebată despre emisiunea culinară a ducesei de Sussex, Stewart a răspuns că traseul profesional al acesteia nu este unul ușor.

„Dacă ai fost actriță, este greu să faci apoi tranziția către statutul de prințesă, iar după aceea să devii un expert în gospodărie și stil de viață într-o emisiune de televiziune”, a afirmat Martha Stewart.

Lansarea producției „With Love, Meghan” a fost intens comentată în presa internațională. Proiectul marchează încercarea lui Meghan Markle de a se impune în zona dedicată gătitului, amenajării locuinței și stilului de viață, un domeniu în care Martha Stewart este considerată una dintre cele mai influente personalități din Statele Unite.

În ultimele luni, mai multe publicații au remarcat asemănări între conceptul promovat de Meghan Markle și formatul consacrat de Stewart de-a lungul deceniilor. Ducesa de Sussex a fost acuzată de unii comentatori că s-ar inspira din stilul și imaginea construite de celebra antreprenoare, însă aceasta nu a formulat acuzații directe în declarațiile sale recente.

Comentariile făcute de Martha Stewart par mai degrabă să reflecte dificultatea unei schimbări de imagine atât de ample decât să reprezinte un atac personal la adresa lui Meghan Markle.

După retragerea din rolul de membri activi ai familiei regale britanice, Meghan Markle și prințul Harry și-au concentrat activitatea asupra unor proiecte media și comerciale în Statele Unite.

Emisiunea „With Love, Meghan” face parte din strategia ducesei de Sussex de a-și construi un brand în jurul stilului de viață, gastronomiei și activităților casnice. Reacțiile la proiect au fost împărțite, fiind apreciat de unii spectatori, dar și criticat de alții pentru asemănările cu formate deja consacrate.

Declarațiile recente ale Marthei Stewart adaugă un nou episod dezbaterii privind direcția profesională aleasă de Meghan Markle, fără ca antreprenoarea americană să conteste însă dreptul acesteia de a activa în domeniul lifestyle.