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Meghan Markle s-ar fi simțit tratată ca o străină în Marea Britanie. Nemulțumirea după întâlnirea cu Regele Charles

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Meghan Markle s-ar fi simțit tratată ca o străină în Marea Britanie. Nemulțumirea după întâlnirea cu Regele CharlesMeghan Markle / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Meghan Markle ar fi fost profund dezamăgită de modul în care ea şi prinţul Harry au fost trataţi în timpul vizitei recente în Marea Britanie. Ducele şi Ducesa de Sussex au petrecut câteva zile în Regatul Unit la începutul lunii iulie, prilej cu care copiii lor s-au întâlnit pentru prima dată în ultimii patru ani cu regele Charles, potrivit Express.

Meghan Markle s-ar fi simţit exclusă

Potrivit publicaţiei National Examiner, Meghan Markle a avut impresia că ea şi prinţul Harry au fost trataţi „foarte rău” de familia regală. O sursă citată de publicaţie susţine că aceștia s-au simţit „ca doi străini”, iar vizita ar fi fost atent controlată de reprezentanţii Palatului.

Potrivit aceleiaşi surse, Harry şi Meghan au avut impresia că fiecare detaliu al vizitei a fost strict supravegheat. Sursa susţine că una dintre condiţiile impuse pentru întâlnirea cu familia regală a fost „fără dramă şi fără camere de filmat”.

Totodată, restricţiile privind fotografiile şi postările publicate pe reţelele sociale ar fi fost considerate de Meghan „jignitoare”.

Charles si Harry

Charles si Harry. Sursa foto: Colaj EVZ

Prinţul Harry ar fi încercat să lase tensiunile în urmă

Potrivit aceleiaşi surse, prinţul Harry ar fi încercat să lase în urmă tensiunile apărute în relaţia cu familia regală şi să privească această vizită ca pe un nou început. Ducele de Sussex şi-ar fi dorit ca întâlnirea să contribuie la apropierea de Regele Charles şi de ceilalţi membri ai familiei.

Meghan Markle, în schimb, ar fi avut o cu totul altă percepţie asupra vizitei. Sursa susţine că ducesa a rămas profund dezamăgită de modul în care au decurs discuțiile şi de regulile impuse pe durata şederii în Marea Britanie. Din acest motiv, ea s-ar fi afirmat ulterior că experienţa nu a adus schimbările pe care le aştepta.

Meghan Markle împlinește 45 de ani

Marţi, 4 august, Meghan Markle împlineşte 45 de ani. Ducesa de Sussex, născută la 4 august 1981, îşi sărbătoreşte ziua într-un moment dificil pentru familia ei.

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