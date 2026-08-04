Concediul petrecut pe Dunăre, „umbrit” de lipsa investițiilor

După un concediu petrecut pe Dunăre, Laura Gherasim, deputat AUR, spune că a rămas cu „un sentiment de ruşine naţională”, reclamând starea precară a infrastructurii de pe malul românesc al fluviului. Parlamentarul afirmă că porturile şi pontoanele de pe sectorul românesc al fluviului sunt slab întreţinute, fără utilităţi şi servicii de bază, iar în multe locuri lipsesc investiţiile necesare.

Gherasim susține că a pornit într-o călătorie pe Dunăre, de la mare spre Cazane, însă a renunţat la traseu înainte de destinaţia propusă.

„Dunărea. Dacă vrei să fii patriot şi să te bucuri de frumuseţea Dunării, te alegi cu 10 zile de concediu şi cu un sentiment de ruşine naţională. Mi-am luat 10 zile de concediu anul acesta. Am ales Dunărea, de la mare până la Cazane, pentru că am vrut să văd România de pe apă. După ce am văzut ce a ajuns Dunărea, m-am lecuit”, a scris deputatul pe Facebook.

Deputatul spune că a plecat din Mangalia, unde reclamă probleme legate de staţia de epurare şi mirosul din port, iar pe traseu a întâlnit numeroase dificultăţi.

„Oamenii îşi cară motorina cu bidoanele. Niciun străin nu rămâne mai mult de o noapte, pentru că nu rezistă la miros”, afirmă Gherasim.

Potrivit deputatului, ecluzele au fost singurele locuri unde personalul a dat dovadă de profesionalism. Parlamentarul afirmă că pe sectorul dintre Cernavodă şi Giurgiu a întâlnit doar trei barje şi spune că nivelul redus al apei afectează navigaţia.

„Atât. Asta e Dunărea României în 2026. Şenal nedragat. Niciun loc amenajat. Balize nevopsite, pe care le ghiceşti cu binoclul doar când te apropii. Bancuri de nisip acolo unde ar trebui să fie apă navigabilă. Pontoane metalice mizerabile, fără apă, fără curent, la care trebuie să ai condiţie fizică de sportiv ca să ajungi la mal. Iar dacă rămâi fără motorină sau fără apă potabilă, Dumnezeu cu tine. Nu ai de unde să iei. Nici pe uscat nu funcţionăm, dar măcar acolo găseşti o benzinărie. Pe Dunăre, nimic”, afirmă deputatul.

Reprezentanta AUR a continuat șirul criticilor legate de experiența avută pe Dunăre.

„Braţul Borcea este un braţ secundar al Dunării. La debite foarte mici, o parte mai mare din apă rămâne pe cursul principal, Dunărea Veche, iar Borcea primeşte mai puţină apă. Din acest motiv, pe Borcea apar frecvent praguri de nisip, adâncimi foarte mici şi restricţii pentru navigaţie înaintea altor sectoare. Ce minte luminată a decis să construiască singura marină de pe Dunăre pe Braţul Borcea, un sector despre care se ştie de ani de zile că, la debite mici, este printre primele afectate de colmatare şi restricţii de navigaţie? Ceva rău”, afirmă deputatul.

Parlamentarul susţine că la Cernavodă a găsit un singur ponton unde se putea acosta, iar la Călăraşi spune că a plătit pentru acostare fără să beneficieze de utilităţi.

„Aici funcţionează perfect un singur lucru: la un minut după ce pui parâmele, apare omul care vrea bani. Nu tu servicii, nu apă, nu curent. Nu civilizaţie. Doar bani. Administratorul este Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. (…) Plătim, deşi nu ştim ce plătim. (…) 40 de euro pentru patru ore şi 5 euro pentru fiecare oră în plus, ca să legi o ambarcaţiune de un fier ruginit. Fără apă, fără curent, fără nimic. Mai grav este că pe Dunărea românească opreşti şi plăteşti pentru nimic. Asta este regula. Şi mai grav este că, în sute de kilometri de navigaţie, nu am găsit nicăieri tarife afişate înainte de acostare. Legi barca, apoi afli cât ai de plată”, a arătat ea.

Laura Gherasim susține că a plătit peste 500 de lei pentru acest tip de serviciu.

„La Călăraşi am plătit 585 de lei pentru o noapte, la un ponton ruginit, murdar, plin de păianjeni, fără apă, fără curent, bălării şi fără niciun serviciu. Mai scump decât în multe porturi din Croaţia, unde primeşti infrastructură, utilităţi şi respect”, afirmă Laura Gherasim.

Deputatul afirmă că diferenţele dintre infrastructura de pe malul românesc şi cea din Bulgaria sunt evidente.

„Din nefericire, pe malul românesc, statul lipseşte şi, după cum se ştie, acolo unde lipseşte statul se aşază cei care nu au construit nimic în viaţa lor şi se poartă ca şi cum Dunărea ar fi moştenirea lor personală. Angajaţi cu loc de muncă şi cu salariu, dar fără nicio treabă făcută. Ferească Dumnezeu să fii patriot, să rămâi în ţara ta şi să vrei să vezi frumuseţile Dunării! După cum am văzut, Dunărea nu moare din cauza naturii. Statul român a părăsit Dunărea şi oamenii. Dunărea dispare din cauza incompetenţei şi a nepăsării celor care au obligaţia să o administreze şi care sunt plătiţi din banii noştri ca să o facă”, afirmă Gherasim.

La finalul mesajului, deputatul spune că intenţiona să ajungă până la Cazane, însă a decis să se întoarcă după ce a ajuns la Ruse.

„Nu Dunărea ne-a întors din drum, ne-au întors administraţiile, oamenii, incompetenţa statului, nepăsarea şi sentimentul că, pe Dunărea românească, navigatorul este privit înainte de toate ca o sursă de încasări, ca pe o pradǎ, fără a se oferi nimic”, conchide Laura Gherasim.