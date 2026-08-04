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Sebastian Stan a devenit tată la 43 de ani. Detaliul ținut secret de familia actorului

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Sebastian Stan a devenit tată la 43 de ani. Detaliul ținut secret de familia actoruluiSebastian Stan. Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Sebastian Stan și partenera sa, actrița britanică Annabelle Wallis, au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au ales să păstreze discreția în acest sens, potrivit revistei People. Sebastian Stan, în vârstă de 43 de ani, și Annabelle Wallis, în vârstă de 41 de ani, nu au dezvăluit nici numele și nici sexul copilului.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis au păstrat discreția după naștere

Vestea că Sebastian Stan și Annabelle Wallis urmau să devină părinți a apărut în luna aprilie, când au fost fotografiați în timpul unei plimbări prin New York. Partenera actorului purta atunci o ținută lejeră care evidenția sarcina.

Înainte de nașterea copilului, actorul a vorbit despre această dorință într-un interviu acordat publicației Deadline, cu ocazia promovării filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu.

Pelicula urmărește povestea unui bărbat care este nevoit să-și reevalueze rolul de tată și de bărbat, experiență care l-a făcut pe Sebastian Stan să reflecteze asupra propriei vieți.

„Vreau să fiu un tată bun. Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Şi, bineînţeles, un om bun. Am 43 de ani şi simt că, în multe privinţe, abia acum încep să învăţ. Mi se pare pur şi simplu incredibil. Aşa că îmi place foarte mult când descopăr punctele de vedere ale altor oameni. Încerc să citesc cât mai mult posibil, indiferent de punctul de vedere, doar pentru a-l înţelege”, spunea el.

Anabelle Wellis

Anabelle Wellis. Sursa foto: Instagram

Relația dintre cei doi a devenit publică în ultimii ani

Primele zvonuri despre relația dintre Sebastian Stan și Annabelle Wallis au apărut în mai 2022, după ce au fost văzuți împreună la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a lui Robert Pattinson.

În 2024, cei doi au început să apară frecvent împreună la evenimente importante din industria cinematografică. Annabelle Wallis l-a însoțit pe actor la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, la premiera filmului „A Different Man”, iar câteva luni mai târziu au pășit împreună pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes, la premiera filmului „The Apprentice”.

Sebastian Stan traversează una dintre cele mai bune perioade din carieră

Pe lângă momentul important din viața personală, actorul româno-american a avut parte și de un succes remarcabil pe plan profesional.

În 2025, Sebastian Stan a câștigat Globul de Aur pentru rolul din „A Different Man” și a fost nominalizat la premiul Oscar pentru Cel mai bun actor datorită interpretării lui Donald Trump din filmul „The Apprentice”.

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