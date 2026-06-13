Actorul de origine română Sebastian Stan se află din nou în atenția publicului internațional după succesul filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, dar și datorită colaborării cu celebra casă franceză Cartier. Lansarea unei noi campanii a brandului coincide cu perioada în care numele actorului este intens discutat după triumful producției prezentate la Festivalul de Film de la Cannes 2026, potrivit Prestige Online.

Sebastian Stan a devenit ambasadorul celei mai recente campanii lansate de Cartier, promovând unul dintre cele mai cunoscute modele ale producătorului francez de ceasuri și bijuterii.

Apariția campaniei vine într-un moment important pentru actorul cu origini românești, aflat în centrul atenției după rolul principal din „Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu recompensat cu trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026, potrivit publicației Prestige Online.

În ultimii ani, cariera lui Stan a inclus atât producții independente apreciate de critici, cât și filme cu bugete importante. Actorul a fost remarcat pentru prestația din „A Different Man”, dar și pentru interpretarea tânărului Donald Trump în „The Apprentice”.

Deși este unul dintre cele mai cunoscute nume ale momentului, Sebastian Stan spune că rămâne preocupat să observe și să înțeleagă oamenii din jurul său.

„Cred că sunt curios”, spune el. „Îmi place să înțeleg cum funcționează lucrurile, mai ales oamenii.”

Actorul și-a amintit și primul moment în care a purtat un ceas Cartier la un eveniment important.

„A fost unul dintre acele momente de liniște și echilibru, chiar înainte de a păși pe covorul roșu, când totul se oprește pentru o secundă și îți dai seama că intri într-un nou capitol”, spune Stan.

Modelul promovat de Sebastian Stan este Santos de Cartier Chronograph, un ceas a cărui poveste începe în anul 1904.

La începutul secolului trecut, aviatorul brazilian Alberto Santos-Dumont i-a cerut lui Louis Cartier să creeze un ceas care să îi permită să verifice ora în timpul zborurilor. Astfel a apărut unul dintre primele modele moderne de ceas de mână.

Versiunea prezentată în noua campanie reinterpretază modelul Santos de Cartier Chronograph lansat inițial în 2020 și este disponibilă în mai multe variante, inclusiv din oțel, combinație de oțel și aur sau aur masiv.

Actorul afirmă că designul modelului Santos reprezintă principalul motiv pentru care a fost atras de acest ceas.

„Santos are o identitate foarte puternică, iar această versiune se bazează pe ea fără a o complica excesiv”, spune actorul.

El explică și ce apreciază la acest model: „Designul său are o claritate care pare atât clasică, cât și modernă în același timp.” Sebastian Stan a mărturisit că poartă ceasuri Cartier de mai mulți ani și că le vede ca pe obiecte care acumulează în timp o valoare personală.

„Întotdeauna am considerat ceasul mai mult decât un simplu accesoriu”, spune el. „Este unul dintre puținele obiecte pe care le porți în fiecare zi și care capătă în tăcere o semnificație tot mai profundă.”

Publicația Prestige Online notează că modul în care actorul vorbește despre obiectele pe care le poartă reflectă și felul în care privește experiențele profesionale și personale.

„Fie că discutăm despre un rol sau despre un ceas, atracția pare să rezide mai puțin în spectacol și mai mult în poveștile legate de acesta. Și, într-adevăr, unele rămân cu tine mult timp după ce momentul a trecut”, scrie Prestige Online.