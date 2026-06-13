Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și premiat cu Palme d'Or la ediția din acest an a Festivalului de la Cannes, poate fi urmărit sâmbătă într-o avanpremieră organizată simultan în aproximativ 90 de cinematografe din 52 de orașe din România. Proiecția începe la ora 19:00, cu câteva luni înaintea lansării oficiale a producției.

Publicul din România are ocazia să vadă în avanpremieră filmul „Fjord”, cel mai nou lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, distins anul acesta cu Palme d'Or. Proiecția are loc sâmbătă, simultan, în aproximativ 90 de cinematografe din 52 de orașe din țară.

Evenimentul reprezintă o proiecție specială înaintea lansării oficiale a filmului, programată pentru finalul acestui an sau începutul anului viitor.

Biletele pentru această avanpremieră au fost puse în vânzare începând cu data de 2 iunie. Proiecția este programată să înceapă la ora 19:00.

Regizorul a arătat că pelicula transmite un mesaj legat de toleranță și de modul în care persoane cu perspective diferite pot conviețui.

Pe 23 mai, Cristian Mungiu a obținut al doilea Palme d'Or din carieră. Odată cu această performanță, cineastul român a intrat într-un grup restrâns de regizori care au câștigat de două ori cel mai important trofeu al Festivalului de la Cannes.

„Fjord” marchează o premieră în cariera regizorului, fiind primul său film realizat în limba engleză. Totodată, este și prima producție românească în care joacă actorul american de origine română Sebastian Stan.

Filmările au avut loc în principal în Norvegia, în primăvara anului 2025. Distribuția reunește actori care vorbesc engleză, norvegiană, suedeză și română.

Pelicula urmărește povestea lui Lisbet și Mihai Gheorghiu, un cuplu care se mută într-un sat situat într-un fiord norvegian. Acolo, cei doi dezvoltă o relație de prietenie cu familia Halberg, vecinii lor. Copiii celor două familii ajung să fie foarte apropiați, în ciuda diferențelor de educație și de valori dintre părinții lor.

Sebastian Stan interpretează rolul unui tată care ajunge să își pună sub semnul întrebării propriile convingeri legate de familie, educație și viață personală, pe măsură ce relațiile dintre personaje evoluează.