Criza apei continuă în Ungaria. Consumatorii, îndemnați să economisească

Locuitorii din Ungaria au fost îndemnați din nou să reducă folosirea apei potabile, după ce nivelul foarte scăzut al Dunării a început să afecteze condițiile de alimentare ale capitalei Ungariei. Operatorul Budapest Waterworks a transmis miercuri un nou apel către populație, în timp ce specialiștii avertizează că situația se poate înrăutăți dacă fluviul continuă să scadă, potrivit Daily News Hungary

Prognozele arată că nivelul Dunării ar putea crește pentru scurt timp cu câțiva centimetri, însă lipsa precipitațiilor suficiente ar putea duce rapid la o nouă scădere.

În aceste condiții, consumatorilor li s-a cerut să folosească apa potabilă cu prioritate pentru nevoile zilnice esențiale.

Locuitorii au fost sfătuiți să amâne activități precum umplerea piscinelor, spălarea mașinilor și udarea grădinilor, toate presupunând un consum ridicat de apă.

O parte importantă din apa potabilă folosită în capitala Ungariei provine indirect din Dunăre. Puțurile amplasate în apropierea fluviului captează apa care trece prin straturile de pietriș din sol și este filtrată în mod natural.

Nivelul redus al Dunării nu înseamnă că Budapesta riscă imediat să rămână fără apă potabilă. Dacă situația continuă însă pentru o perioadă mai lungă, captarea apei devine mai dificilă, iar funcționarea sistemului necesită mai multe resurse tehnice și un consum mai mare de energie.

Nu este primul apel făcut în acest an pentru reducerea consumului. La sfârșitul lunii iunie, în timpul perioadei de caniculă, operatorul a cerut populației să economisească apa și să evite activitățile cu un consum ridicat, în special în intervalele de vârf.

În acea perioadă, consumul a ajuns într-o singură zi la aproximativ 640 de milioane de litri de apă potabilă.

Situația este mai dificilă în Dunabogdány, localitate aflată în zona Cotului Dunării, la nord de capitală.

Puțurile din zonă pot furniza între 1.000 și 1.050 de metri cubi de apă zilnic, însă consumul a depășit deja această capacitate.

Rezervele au ajuns la nivel minim, iar o creștere suplimentară a consumului sau apariția unei defecțiuni tehnice ar putea provoca întreruperi ale alimentării cu apă.

Riscul ar putea crește dacă nivelul Dunării continuă să scadă.

Problemele provocate de nivelul redus al Dunării se resimt și la centrala nucleară Paks, din Ungaria, unde apa fluviului este folosită pentru răcire.

Autoritățile construiesc un prag din aproximativ 150.000 de metri cubi de piatră, măsură prin care încearcă să ridice nivelul apei.

Au fost pregătite și două barje care ar putea fi scufundate în cazul în care situația se va agrava.