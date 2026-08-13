Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat o serie de acuzații extrem de dure la adresa șefului Guvernului, chiar în ziua în care se împlinesc 100 de zile de la preluarea mandatului. Într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, social-democratul a conturat un tablou sumbru al situației actuale din țară.

Social-democratul susține că stilul de conducere al actualului prim-ministru se bazează pe presiune și instabilitate socială. În opinia sa, perioada de la preluarea puterii a fost marcată de decizii care au afectat direct nivelul de trai al populației.

Ilie Bolojan conducer România „prin frică, tăieri și amenințarea zilei de mâine”. Fostul oficial a subliniat că bilanțul primelor trei luni de mandat arată o lipsă de viziune administrativă și o incapacitate de a gestiona problemele majore cu care se confruntă societatea.

„Sunt 100 de zile de când țineți România captivă. 100 de zile de incertitudine, de crize suprapuse pe care sunteți incapabili să le gestionați", a declared Rogobete.

Atacul reprezentantului PSD a vizat și modul în care Cabinetul Bolojan își justifică măsurile nepopulare sau erorile de strategie economică. Rogobete consideră că termenul de reformă este utilizat doar ca o acoperire pentru lipsa de soluții concrete.

„Când nu știi ce să faci, îi spui reformă. Când nu merge, spui că reforma e grea. Când greșești, spui că reforma doare. Iar când vine nota de plată, o trimiți românilor", a mai spus fostul ministru.

În viziunea sa, executivul și-a epuizat credibilitatea, iar principala vulnerabilitate a actualei administrații este reprezentată de abordarea greșită a întregii echipe de la Palatul Victoria.

Unul dintre punctele centrale ale intervenției sale s-a concentrat pe sectorul medical, domeniu pe care l-a gestionat în trecut. Rogobete și-a exprimat nemulțumirea față de posibilele ajustări bugetare și a evidențiat decalajul uriaș dintre România și restul Uniunii Europene în ceea ce privește finanțarea sistemului sanitar.

„Suntem deja printre țările europene cu cea mai redusă pondere a cheltuielilor pentru sănătate. Cum să tai de la sănătate?", a întrebat Rogobete.

În plus, fostul ministru a argumentat că sumele alocate sistemului medical nu ar trebui privite ca o pierdere financiară, ci ca o prioritate națională strategică. Sănătatea reprezintă cea mai puternică investiție într-un stat, nu o „gaură într-un buget".

Concluzia fostului demnitar a fost una radicală, acesta solicitând în mod direct retragerea premierului Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului. Rogobete avertizează că insistenta în aplicarea acelorași politici va duce la consecințe grave pentru întreaga țară.

„Atunci când toate semnalele îți spun că direcția este greșită și tu continui să accelerezi, nu mai reformezi România. O îngropi", a afirmat Rogobete.

Cu toate că mesajul său a fost dominat de critici severe la adresa actualei conduceri, fostul ministru a încheiat intervenția publică pe un ton optimist, exprimându-și încrederea că situația generală din țară se va îmbunătăți în perioada următoare.