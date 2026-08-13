Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat joi bilanțul primelor 100 de zile ale Guvernului demis condus de Ilie Bolojan și a susținut că România se confruntă cu stagnare economică, pierderi de locuri de muncă, falimente și o creștere puternică a împrumuturilor statului. Liderul social-democrat a prezentat aceste date într-o postare publicată pe Facebook.

„Guvernul demis Bolojan se ține de scaun de 100 de zile, timp în care factura economică și socială arată extrem de rău pentru România și pentru români”, a transmis liderul PSD, joi, pe Facebook.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, România a traversat trei trimestre consecutive de stagnare sau scădere economică.

Președintele PSD a susținut că, în fiecare zi, 173 de români și-au pierdut locurile de muncă, iar 69 de firme au intrat în faliment sau insolvență.

Grindeanu a mai afirmat că trei sferturi dintre pensiuni sunt fie închise, fie fără clienți și că investițiile străine sunt „prăbușite”.

Liderul PSD a atacat și nivelul împrumuturilor contractate de stat în această perioadă. El a afirmat că „în tot acest timp, guvernul României condus de Ilie Bolojan împrumută România cu 1000 de euro pe secundă. Fără a vedea în acest moment nici măcar o investiție palpabilă”.

Sorin Grindeanu a prezentat această situație drept una dintre principalele probleme ale guvernării conduse de Ilie Bolojan.

Președintele PSD și-a încheiat mesajul cu un atac direct la adresa Guvernului Bolojan și a USR.

„Aceasta este imaginea eșecului Bolojan – USR: zero reformă, zero dezvoltare, zero eficiență. Doar contracție economică, sărăcie și trai pe datorie”, a afirmat Grindeanu.

Mesajul liderului PSD a fost publicat după 100 de zile de guvernare, perioadă pe care acesta a descris-o în termeni negativi, invocând indicatori economici, pierderea locurilor de muncă, situația firmelor și nivelul împrumuturilor statului.