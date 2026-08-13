Sorin Grindeanu respinge scenariul restricțiilor de energie pentru populație: Va duce la minus în economie
- Bianca Ion
- 13 august 2026, 15:35
Sorin Grindeanu a declarat joi că este puțin probabil ca populația să fie vizată de restricții de consum după închiderea Unității 2 de la CNE Cernavodă, în condițiile în care consumul casnic reprezintă o parte redusă din necesarul total. Președintele PSD avertizează însă că eventualele limitări aplicate industriei ar putea afecta economia și activitatea unor companii.
Sorin Grindeanu: „Nu se va adresa la populaţie această reducere”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit joi, într-o conferință de presă, despre consecințele închiderii Unității 2 de la CNE Cernavodă și despre posibilitatea introducerii unor restricții de consum.
Întrebat ce soluții există pentru ca populația să nu fie afectată de astfel de măsuri, Grindeanu a susținut că este greu de ajuns într-un asemenea scenariu, având în vedere ponderea consumului casnic în totalul necesarului de energie.
„În primul rând, aş fi foarte clar, cred că e greu să se ajungă la restricţii pentru populaţie. E prea mic consumul pe care îl face populaţia din întregul consum, să zicem între 7.000-8.000 de megawaţi necesari în perioada respectivă de vârf. E o altă panică pe care a încercat să o inducă populaţiei. Nu se va adresa la populaţie această reducere”, a declarat Sorin Grindeanu.
Liderul PSD a atras atenția că nici varianta în care eventualele restricții ar viza industria nu ar fi lipsită de consecințe, deoarece reducerea consumului în cazul companiilor s-ar putea reflecta în economie.
Restricțiile pentru industrie ar putea afecta economia
„Dar, chiar dacă se adresează doar la industrie, asta duce la minus în economie, asta duce la închiderea, poate, a unor IMM-uri, a unor agenţi economici, ceea ce nu e în regulă. Pentru că şi aceste lucruri se văd în viaţa de zi cu zi. Şi atunci soluţiile, cu toate riscurile, sunt legate de a găsi alternative care nu ţin neapărat cont de politicile Green Deal ale Comisiei Europeane, având în vedere că trecem printr-o situaţie de criză”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.
Anterior, Grindeanu a susținut că perspectiva aderării la politica Green Deal a Uniunii Europene nu a fost analizată suficient, iar România a ajuns într-o situație în care întâmpină dificultăți în gestionarea actualei crize energetice.
Sorin Grindeanu cere calcule privind alternativele la importuri
”Da, ne înscriem pe ce înseamnă Green Deal, pe ce însemnă politică verde, dar ce punem în loc?”, a afirmat Grindeanu, precizând, de asemenea, că românii ar trebui să vadă nişte calcule în legătură cu sumele pe care le-am putea pierde dacă am reporni producţia pe cărbune, dar nu ar trebui să mai importăm.