Sorin Grindeanu a declarat joi că este puțin probabil ca populația să fie vizată de restricții de consum după închiderea Unității 2 de la CNE Cernavodă, în condițiile în care consumul casnic reprezintă o parte redusă din necesarul total. Președintele PSD avertizează însă că eventualele limitări aplicate industriei ar putea afecta economia și activitatea unor companii.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit joi, într-o conferință de presă, despre consecințele închiderii Unității 2 de la CNE Cernavodă și despre posibilitatea introducerii unor restricții de consum.

Întrebat ce soluții există pentru ca populația să nu fie afectată de astfel de măsuri, Grindeanu a susținut că este greu de ajuns într-un asemenea scenariu, având în vedere ponderea consumului casnic în totalul necesarului de energie.

„În primul rând, aş fi foarte clar, cred că e greu să se ajungă la restricţii pentru populaţie. E prea mic consumul pe care îl face populaţia din întregul consum, să zicem între 7.000-8.000 de megawaţi necesari în perioada respectivă de vârf. E o altă panică pe care a încercat să o inducă populaţiei. Nu se va adresa la populaţie această reducere”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a atras atenția că nici varianta în care eventualele restricții ar viza industria nu ar fi lipsită de consecințe, deoarece reducerea consumului în cazul companiilor s-ar putea reflecta în economie.

„Dar, chiar dacă se adresează doar la industrie, asta duce la minus în economie, asta duce la închiderea, poate, a unor IMM-uri, a unor agenţi economici, ceea ce nu e în regulă. Pentru că şi aceste lucruri se văd în viaţa de zi cu zi. Şi atunci soluţiile, cu toate riscurile, sunt legate de a găsi alternative care nu ţin neapărat cont de politicile Green Deal ale Comisiei Europeane, având în vedere că trecem printr-o situaţie de criză”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Anterior, Grindeanu a susținut că perspectiva aderării la politica Green Deal a Uniunii Europene nu a fost analizată suficient, iar România a ajuns într-o situație în care întâmpină dificultăți în gestionarea actualei crize energetice.

”Da, ne înscriem pe ce înseamnă Green Deal, pe ce însemnă politică verde, dar ce punem în loc?”, a afirmat Grindeanu, precizând, de asemenea, că românii ar trebui să vadă nişte calcule în legătură cu sumele pe care le-am putea pierde dacă am reporni producţia pe cărbune, dar nu ar trebui să mai importăm.