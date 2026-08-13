Anchetele și urmăririle penale federale pentru trafic sexual din Statele Unite au încetinit în primele șase luni ale administrației Donald Trump, pe fondul lipsei de personal, reducerii finanțărilor și concentrării autorităților pe aplicarea legislației privind imigrația, potrivit unei analize Reuters bazate pe documente judiciare și interviuri cu procurori, agenți și reprezentanți ai organizațiilor pentru victime.

Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare 73 de persoane pentru infracțiuni federale de trafic sexual până la sfârșitul lunii iunie. Cifra este cu aproximativ 22% mai mică decât media înregistrată în primele șase luni ale ultimilor trei ani și reprezintă cel mai lent ritm din 2010, potrivit datelor analizate de Reuters.

Investigațiile privind traficul sexual sunt printre cele mai dificile cazuri pentru autoritățile americane. Ele presupun identificarea și urmărirea rețelelor, analizarea fluxurilor financiare, documentarea abuzurilor și, în multe situații, câștigarea încrederii unor victime traumatizate.

Mai mulți foști procurori federali au declarat pentru Reuters că zeci de specialiști cu experiență în astfel de dosare au părăsit Departamentul de Justiție.

În același timp, agenți ai Homeland Security Investigations (HSI) au fost redistribuiți către operațiuni legate de imigrație. Potrivit unor agenți și foști procurori citați de Reuters, în anumite districte lipsa de personal a ajuns atât de gravă încât anchetatorii nu mai găsesc procurori disponibili pentru dosarele de trafic sexual.

Redistribuirea agenților poate afecta inclusiv relația cu victimele și martorii. Unele persoane exploatate nu au telefoane sau locuințe stabile, iar schimbarea repetată a anchetatorilor poate duce la pierderea contactului și, în cele din urmă, la prăbușirea unor cazuri.

Declinul nu se limitează la acuzațiile de trafic sexual.

Până în iunie, Departamentul de Justiție a pus sub acuzare 1.230 de persoane pentru infracțiuni legate de pornografia infantilă, cu aproximativ 3% sub media primelor șase luni din ultimii trei ani.

În cazul încălcării Mann Act, legea federală care vizează transportul persoanelor peste granițele statelor în scopul prostituției, au fost puse sub acuzare 318 persoane. Numărul este cu aproximativ 18% sub media ultimilor trei ani.

În ansamblu, numărul persoanelor puse sub acuzare pentru infracțiuni federale fără legătură cu imigrația a scăzut cu aproximativ 7%, ajungând la circa 22.000 în primele șase luni ale anului.

Problemele de personal sunt însoțite de dificultăți financiare pentru organizațiile care oferă sprijin victimelor traficului de persoane.

Departamentul de Justiție distribuie în mod obișnuit aproximativ 90 de milioane de dolari anual sub formă de granturi pentru servicii destinate victimelor. Banii sunt folosiți pentru locuințe de urgență, hrană, consiliere și alte forme de sprijin.

Unele organizații au declarat însă pentru Reuters că aceste finanțări au fost întârziate sau înghețate în cadrul eforturilor administrației Trump de reducere a cheltuielilor federale.

Saving Innocence, o organizație din Los Angeles care lucrează cu victime ale traficului, a avut două granturi federale în valoare totală de 700.000 de dolari întârziate aproape un an.

O altă problemă este încrederea victimelor în autoritățile federale.

În trecut, procurorii federali au sprijinit obținerea așa-numitelor T-vize, prin care victimele traficului de persoane pot primi statut legal în SUA dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și cooperează cu autoritățile.

În primele șase luni ale actualului an fiscal, Departamentul pentru Securitate Internă a aprobat 354 de T-vize. Ritmul este aproximativ la jumătatea celui obișnuit în ultimul deceniu. În același timp, peste 71.000 de cereri pentru astfel de vize sunt în așteptare.

Mai mulți avocați specializați în imigrație au declarat că persoane care cooperează cu anchetatorii în dosare de trafic sexual au ajuns să fie reținute de autoritățile pentru imigrație.

Un caz menționat de Reuters este cel al unei femei chineze exploatate sexual în California, care a fost reținută de ICE în Michigan în timp ce cererea sa pentru o T-viză era în așteptare.

Situații de acest fel pot determina victimele să renunțe la colaborarea cu anchetatorii.

Administrația Trump respinge ideea că lupta împotriva traficului de persoane ar fi fost abandonată.

Noul procuror general Todd Blanche a declarat recent în fața Congresului că combaterea traficului de persoane rămâne o prioritate a Departamentului de Justiție, având în vedere gravitatea prejudiciilor provocate victimelor.

Administrația a numit-o, de asemenea, pe Alessandra Serano în funcția de coordonator național pentru exploatarea copiilor și traficul de persoane. Serano, procuror de carieră, a declarat pentru Reuters că Departamentul de Justiție este angajat în combaterea traficului sexual.

Ea a sugerat că scăderea numărului de noi dosare ar putea fi explicată, cel puțin parțial, prin timpul consumat de procurori și anchetatori pentru gestionarea unor cauze complexe aflate deja pe rol.

Departamentul pentru Securitate Internă a transmis că rămâne dedicat atât combaterii imigrației ilegale, cât și infracțiunilor sexuale și traficului de persoane.

Pentru a evalua evoluția anchetelor, Reuters a obținut dosarele tuturor cauzelor penale federale făcute publice în ultimii 20 de ani, folosind Westlaw, serviciul de cercetare juridică al Thomson Reuters.

În anumite cazuri, agenția a utilizat inteligență artificială pentru clasificarea acuzațiilor. O verificare realizată pe un eșantion aleatoriu de dosare a indicat o acuratețe de 98%.

Analiza arată că numărul dosarelor de trafic sexual a avut deja un trend descendent în ultimul deceniu. Foști oficiali au explicat o parte a acestei evoluții prin orientarea Departamentului de Justiție către cazuri mai complexe și împotriva unor infractori cu profil ridicat.

Potrivit Reuters, însă, în timpul administrației Trump declinul este amplificat de redistribuirea agenților către operațiuni de imigrație, plecarea procurorilor cu experiență și problemele de finanțare ale organizațiilor care sprijină victimele.

Organizațiile specializate avertizează că pierderea personalului, a finanțării și a încrederii victimelor ar putea avea efecte pe termen lung asupra combaterii traficului sexual în Statele Unite.