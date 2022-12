Atrocitățile comise de soldații ruși în Ucraina. Rapoartele despre violența sexuală indică un tipar al invadatorilor

Invadarea Ucrainei de către armata rusă nu a însemnat doar distrugeri, lupte dure pe front sau bombardamente, ci și instaurarea unui regim de teroare în zonele ocupate. Soldații ruși, invadatori s-au dedat la cele mai grave abuzuri imaginate de mintea omenească, satisfăcându-și, cu civilii aflați sub ocupaței, cele mai perverse și criminale fantezii. Violuri în masă, bărbați castrați, copii abuzați sexual sau civili umiliți, forțați să defileze dezbrăcați pe stradă sunt doar câteva dintre faptele comise de soldații ruși în Ucraina, conform ONU.

În mai multe rânduri, Kremlinul a fost acuzat că terorizează populația ucraineană, amenințată cu violența sexuală într-un mod sistematic și necruțător. Oficialii de la Moscova au ridicat din umeri nepăsători și, cel mult, au negat acuzațiile.

Mărturiile oamenilor care au avut de suferit, gropile comune descoperite, camerele de tortură sau chiar înregistrările video cu care se mândresc criminalii stau mărturie barbarismului de care a dat dovadă armata rusă în Ucraina. Iar multe dintre atrocitățile comise nu au fost scoase la iveală, Probabil că va mai dura mulți ani până când victimele vor depăși momentele prin care au trecut și vor accepta să vorbească.

Specialiștii vorbesc despre toate aceste nenorociri ca făcând parte din cultura războiului, însă, este greu ca o victimă să accepte o astfel de explicație și, mai ales, să-și vadă de viață mai departe.

Numărul atrocităților comise de ruși este imens

Mai multe acuzații în ceea ce privește comportamentul barbar al militarilor ruși în Ucraina au fost făcute în cadrul unei conferințe internaționale, la Londra, pe tema luptei împotriva violenței sexuale în timpul conflictelor. Cu acest prilej au fost prezentate mărturiile mai multor supraviețuitori ai atrocităților din întreaga lume. Aceștia au acceptat să vorbească despre ceea ce li s-a întâmplat. Dar nu a fost deloc ușor să retrăiască momentele de groază prin care au trecut.

„În Ucraina, un număr alarmant de rapoarte apar din zonele controlate ilegal de Rusia. ONU a început să le documenteze și sunt înfiorătoare”, a transmis ministrul britanic de externe, James Cleverly, pentru The Telegraph.

Un raport al ONU relata zilele trecute despre identificarea unor „tipare” ale violului și violenței sexuale suferite de ucraineni în timpul războiului. Criminalii nu țin cont de vârsta victimelor, abuzurile fiind comise împotriva copiilor de vârste fragede, dar și a bătrânilor de 80 – 90 de ani.

Fetiță de 4 ani abuzată în fața părinților

Unul dintre cele mai atroce cazuri, prezentate în raportul ONU, vorbește despre un soldat rus care a violat o fetiță de doar patru ani în fața părinților. Apoi, a fost violate mama, de 22 de ani, dar și tatăl care a fost sodomizat. Ulterior, soldații ruși i-au forțat pe cei doi să întrețină relații sexuale în fața lor.

Un alt caz a fost relatat de o femeie de 83 de ani care a descris ce s-a întâmplat când satul său a fost ocupat de soldații lui Vladimir Putin. Bătrâna a fost violată de un soldat rus în fața soțului ei cu dizabilități fizice. Mai mult, mai relatează raportul, o filmare distribuită pe rețelele sociale arată un soldat rus care castrează un prizonier ucrainean.

Victimele acceptă să vorbească cu greu

E drept că aceste povești nu au putut fi verificare, însă mai mulți specialiști spun că este doar vârful icebergului și că situația este mult mai gravă. Ei susțin că cele mai multe cazuri rămân necunoscute. Aceasta deoarece supraviețuitorii, victimele abuzurilor nu pot vorbi decât mult mai târziu, după ani de zile, despre suferințele indurate.

„Chiar și în Bosnia avem cazuri în care femeile vin la serviciile de asistență și spun că au fost violate acum 30 de ani. Le-a luat 30 de ani până când au dobândit curajul să dezvăluie acest lucru. Anticipăm o situație similară în Ucraina”, a spus Jaime Nadal, reprezentantul Ucrainei la UNFPA – agenția ONU pentru sănătatea sexuală și reproductivă.

Același lucru se întâmplă și în Ucraina, unde victimele evită să discute public, iar multe dintre atrocități rămân necunoscute. Un astfel de exemplu este AlisaKovalenko, o ucraineancă în vârstă de 34 de ani care lucrează ca regizor de film. Ea a fost reținută și interogată de un ofițer rus în timpul primei invazii, din Donbas, din 2014. Un comandant rus a obligat-o să se dezbrace și să se spele în fața lui, iar mai apoi a încercat să o violeze.

„Mi-a luat mai bine de un an să spun ceva despre violența sexuală. Am dat toate detaliile captivității mele mai puțin asta. A fost foarte dureros. Nu am vrut să îmi traumatizez familia. M-am ascuns adânc în sinea mea”, a spus Kovalenko.

Violența sexuală ca metodă de teroare

Experții au adunat mărturii și despre alte atrocități comise de armata rusă din Ucraina. Femeile sunt ținute în beciuri și supuse violenței sexuale cu zilele sau chiar săptămânile. Violența sexuală este folosită, în multe cazuri, împotriva tuturor membrilor unei comunități ca o tactică de război, tortură, răzbunare și represiune politică.

Biroul procurorului general al Ucrainei a spus că războiul Moscovei împotriva Kievului este „menit să extermine poporul ucrainean”. De aceea, îndotrinați de propaganda de stat, de la Moscova, soldații ruși folosesc violența sexuală „pentru a răspândi teroarea de stat și pentru a provoca suferință și teamă”.

Prizonierii de război, victime ale abuzurilor ocupanților

Doctor Ingrid Elliott, unul dintre experții în prevenirea violenței sexuale în timpul conflictelor, a spus că rușii au două metode de a comite abuzuri. Ce dintâi este pusă în scenă în timpul unui atac asupra unui sat și este menită să înfrângă orice rezistență.

„Oamenii sunt târâți pe stradă și expuși, bărbați și femei. Există cazuri când bărbatul este omorât și femeia mai apoi este supusă violenței sexuale. Uneori, femeile sunt strânse la un loc, ținute în beciuri, acolo unde sunt supuse violenței sexuale repetate cu zilele sau chiar săptămânile”, a spus Elliott.

Al doilea tipar de abuzuri are loc în centrele de detenție din teritoriile ocupate și sunt cele mai greu de documentat. Persoanele care au scăpat de acolo au oferit informații despre ceea ce li s-a întâmplat în detenție

„Violența sexuală împotriva bărbaților în timpul conflictului este mult mai des întâlnită decât credem. Bărbații dezvăluie tortura, dar nu o descriu neapărat ca fiind violență sexuală. Devine etichetată sau caracterizată drept alte forme de violență. Este o lipsă de înțelegere, teamă de stigmatizare și frica de a fi văzut ca fiind mai puțin masculin. Acesta este motivul principal – dezonorarea”, a explicat doctorul Elliott.

Comandanții ruși ordonă actele de violență sexuală

Reuters a relatat că unii comandanți ruși au încurajat și ordonat comiterea de violențe sexuale. De altfel, din 24 februarie s-a observat o intensificare a retoricii instigatoare la ură și a discursului care încurajează comiterea unui genocid împotriva poporului ucrainean.

Katerina Busol, o avocată ucraineană care a documentat infracțiunile comise de Rusia începând cu 2014, vorbește despre consecințele propagandei anti-ucrainene. Ea spune de cazurile unor femei gravide care au fost agresate și bătute în detenție doar pentru a le face să avorteze.

„Li s-a spus că nu este nimic rău dacă un micuț ucrainean moare”, a spus Busol.

În contextul acestor atrocități, comise de armata rusă în teritoriile ocupate dinUcraina, un reprezentant al biroului procurorului general de la Kiev a anunțat că, la Haga, se lucrează deja la 100 de proceduri penale legate de violența sexuală comisă în timpul conflictului, conform unei analize The Telegraph.