Apar noi detalii în dosarul intens mediatizat privind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Echipa de apărare a inculpatului Tyler Robinson încearcă să elimine posibilitatea ca acesta să fie condamnat la pedeapsa cu moartea, aducând argumente tehnice privind modul în care s-a desfășurat atacul de la Utah Valley University, conform AP.

Avocații bărbatului acuzat de lansarea atacului de pe un acoperiș susțin că clientul lor nu ar trebui să primească pedeapsa capitală, pe motiv că acesta „și-a lovit ținta” fără a pune în pericol alte persoane prezente la evenimentul din 10 septembrie. Apărarea insistă asupra faptului că procurorii nu au reușit să demonstreze că suspectul conștientiza existența unui pericol pentru ceilalți participanți, element ce constituie un factor agravant în legislația statului Utah și care ar încadra fapta la o infracțiune pasibilă de pedeapsa capitală.

„Singurele dovezi prezentate susțin că glonțul a trecut deasupra mulțimii, nu prin mulțime”, au precizat avocații în documentele depuse la dosar, încercând astfel să blocheze trimiterea cazului în judecată sub aceste acuzații severe, conform agenției AP.

Un alt punct disputat intens este mobilul politic al crimei. Procurorii susțin că Robinson l-ar fi vizat pe activistul conservator strict din cauza convingerilor sale și au adus ca argument o mărturie a colegului de apartament al inculpatului. Potrivit acestuia, suspectul i-ar fi mărturisit că l-a ucis pe Kirk pentru că „se săturase de ura lui”.

În replică, echipa de apărare contestă relevanța acestei afirmații. Avocații consideră că simpla declarație a martorului este insuficientă pentru a demonstra mobilul, mai ales că perchezițiile extinse efectuate în locuința, pe computerele și pe telefonul mobil al lui Robinson nu au oferit dovezi suplimentare care să confirme o motivație ideologică. În cazul în care procurorii vor reuși totuși să dovedească ipoteza urii politice, inculpatul riscă o majorare semnificativă a pedepsei.

Procesul continuă pe fondul unei polemici juridice legate de intenția suspectului. Procurorii au depus acte prin care susțin că faptul că Robinson a încărcat arma cu patru gloanțe demonstrează că acesta lua în calcul posibilitatea de a rata, „punând astfel alte persoane în pericol”.

De cealaltă parte, reprezentanții apărării au oferit o interpretare diferită, menționând că „este la fel de probabil ca atacatorul să nu fi crezut că va rata”.

Până în prezent, Tyler Robinson nu a pledat în acest caz. Bărbatul s-a predat autorităților la o zi după producerea asasinatului. Deși avocații săi au solicitat anterior eliminarea pedepsei capitale din opțiunile de încadrare, judecătorul districtual Tony Graf a respins cererea inițială.

Următorul pas procedural important este fixat pentru data de 18 august, termen până la care acuzația trebuie să depună răspunsul oficial la ultimele argumente formulate de apărare.