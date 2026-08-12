Apar noi detalii despre vila din Herăstrău nr. 42, din Sectorul 1 al Capitalei, confiscată în dosarul în care fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost condamnat definitiv. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a prezentat, pe 29 iulie 2026, o nouă informare despre situația imobilului. Proprietatea este formată dintr-un teren intravilan cu o suprafață de 340,64 de metri pătrați și o construcție S+P+E, cu o suprafață construită la sol de 118,91 de metri pătrați, arată Just News.

Valoarea imobilului a fost stabilită la 7.759.068 de lei. Potrivit ANABI, dreptul de proprietate asupra imobilului este înscris pe numele Statului Român, în baza sentinței penale nr. 807/13.05.2019, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 42389/3/2015. Hotărârea a rămas definitivă prin decizia penală nr. 575/13.05.2022 a Curții de Apel București.

Dosarul a vizat faptele pentru care Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022 pentru abuz în serviciu, trafic de influență, luare de mită şi constituire de grup infracțional organizat. Pedepsele au fost contopite, iar fostul edil a primit o pedeapsă rezultantă de 10 ani şi 8 luni de închisoare.

Instanța a dispus atât condamnarea penală, cât și confiscarea extinsă a unor bunuri considerate a fi fost dobândite în legătură cu activitatea infracțională reținută în dosar. Printre acestea s-a aflat și vila din Herăstrău, deținută de Oprescu împreună cu partenera sa, Adriana Elena Nica.

Datele din extrasul de carte funciară arată că nu există înscrieri referitoare la dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau la drepturi reale de garanție.

ANABI arată că imobilul este ocupat de fostul proprietar. Împotriva actelor de executare silită și a dispoziției de confiscare au fost formulate mai multe acțiuni în instanță.

Demersurile judiciare au vizat suspendarea executării silite, contestarea dreptului de proprietate al Statului Român și anularea confiscării extinse.

Statul Român, prin DGRFP București, a început procedura pentru preluarea efectivă a imobilului. Ulterior, instituția a introdus o acțiune în instanță având ca obiect lipsa de folosință a proprietății ocupate fără titlu.

ANABI a publicat o primă informare despre situația vilei din Herăstrău la 1 august 2024.

Sorin Oprescu a plecat în Grecia înainte de pronunțarea sentinței definitive și se află în prezent pe lista persoanelor date în urmărire de Poliția Română.

Prin avocații săi, fostul primar a formulat mai multe căi extraordinare de atac împotriva condamnării. Oprescu a susținut că faptele pentru care a fost trimis în judecată s-ar fi prescris încă din 2021 și că procesul penal ar fi trebuit să înceteze.

La începutul anului 2023, judecătorii au respins și contestația în anulare formulată de fostul edil. Instanța a stabilit că termenul general de prescripție a răspunderii penale nu era împlinit pentru niciuna dintre cele trei infracțiuni reținute în sarcina lui Oprescu.

Fostul primar a invocat deciziile Curții Constituționale privind prescripția, în speranța de a beneficia de aceeași soluție ca alte persoane condamnate în dosare de corupție, printre care Bogdan Olteanu și Dorin Cocoș.

Tot la începutul anului 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, ca nefondat, recursul formulat de Sorin Oprescu. Prin această cale extraordinară de atac, fostul primar al Capitalei a solicitat desființarea hotărârii definitive și rejudecarea cauzei.