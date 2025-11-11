Sorin Oprescu continuă lupta în instanță cu Spitalul Universitar. Miza: 5.000 de lei

Sorin Oprescu, aflat în Grecia după condamnarea sa din 2022, nu renunță la disputa cu Spitalul Universitar de Urgență București. Deși se află în afara țării și este considerat fugar de autoritățile române, fostul edil al Capitalei continuă demersurile împotriva instituției conduse de managerul Cătălin Cîrstoiu, cu care a avut numeroase conflicte în ultimii ani.

Au trecut trei ani și jumătate de când Sorin Oprescu a părăsit România pentru a evita executarea pedepsei de 10 ani și 8 luni pentru luare de mită. Din Grecia, fostul primar își menține acțiunile împotriva Spitalului Universitar, pe care îl vrea executat silit.

Oprescu a fost demis în iunie 2020 din funcția de șef de secție, fiind acuzat că nu a respectat protocoalele epidemiologice din pandemie. Ulterior, a contestat decizia în instanță și a câștigat, obligând spitalul să îi achite salariile restante și să-l repună în funcție.

După acest verdict, el a comandat o expertiză care a arătat că unitatea medicală i-ar mai datora exact 4.980 lei. Pentru această sumă, a solicitat executarea silită, inclusiv poprirea conturilor bancare ale spitalului, potrivit Fanatik.

Conducerea Spitalului Universitar a refuzat să achite suma suplimentară și a cerut anularea executării silite. În septembrie 2023, Judecătoria Sectorului 5 a respins expertiza depusă de avocații lui Oprescu, stabilind că spitalul a plătit integral toate drepturile restante.

Totuși, procesul continuă. În iulie 2024, Sorin Oprescu a formulat apel prin avocatul său din București, considerând că este îndreptățit să ceară executarea silită pentru suma de 5.000 lei, rotunjită. Dosarul se judecă la Tribunalul București, următorul termen fiind stabilit pentru februarie 2026.

Fostul primar se află în Grecia din aprilie 2022, unde a fost reținut de două ori, pe baza mandatelor emise de autoritățile române. Justiția elenă a refuzat predarea sa, invocând condițiile penitenciarelor din România.

În octombrie 2025, Oprescu a fost prezent din nou în fața instanței grecești și a fost plasat sub control judiciar. România îl consideră fugar, fiind condamnat definitiv la 13 mai 2022 pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și abuz în serviciu.

Procurorii DNA au demonstrat că între 2013 și 2015, în mandatul său, contractele publice erau condiționate de plata unor comisioane, din care Oprescu ar fi primit 10% din valoarea acestora.

În vârstă de 74 de ani, medic de profesie, Sorin Oprescu a fost primar general între 2008 și 2015 și a primit Ordinul Coroana României, distincție retrasă ulterior condamnării. Are în palmares și două mandate de senator PSD.

Nu doar conflictul cu Spitalul Universitar este activ. Oprescu a dat în judecată Parlamentul României, susținând că pensia specială i-a fost redusă ilegal. Procesul este în desfășurare în instanțele românești.