România emite un nou mandat european de arestare pe numele lui Sorin Oprescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că România va emite un nou mandat european de arestare pentru fostul primar Sorin Oprescu, aflat în Grecia. Decizia vine după hotărârea CJUE care permite reluarea procedurilor de predare dacă sunt respectate standardele europene de detenție.

Autoritățile române vor emite de urgență un nou mandat european de arestare pe numele fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, aflat în Grecia.

Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Radu Marinescu, care a precizat că România se bazează pe hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), ce oferă posibilitatea reluării procedurilor de predare dacă s-au îmbunătățit condițiile de detenție.

Declarațiile oficiale au fost făcute în direct la Antena 3, în urma deciziei recente a Curții de Apel București, care a dispus reactivarea executării pedepsei definitive primite de Sorin Oprescu.

„Este o soluție care este pronunțată într-o contestație în ceea ce privește intervenirea unei legi mai favorabile. Este o procedură juridică care este în conformitate cu dispozițiile din Codul de procedură penală”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu, la Antena 3.

Radu Marinescu a subliniat că hotărârea prin care Sorin Oprescu a fost condamnat rămâne definitivă, iar România nu intenționează să renunțe la procedurile judiciare în curs. În consecință, se va emite un nou mandat european de arestare, conform cadrului legal actual.

„Hotărârea a rămas una de condamnare la o pedeapsă semnificativă, astfel încât, din perspectiva cooperării judiciare europene, procedura noastră va continua. Se emite de urgență, acestea sunt prevederile legale, un nou mandat de arestare care se comunică autorităților din țara în care a fost identificat cetățeanul care este urmărit în vederea executării pedepsei și practic mandatul european de arestare își va urma circuitul”, a precizat ministrul Justiției.

Declarația sa marchează o schimbare de strategie față de perioada anterioară, când autoritățile elene au respins cererea de predare formulată de România.

În trecut, instanțele din Grecia au respins cererea de predare a fostului primar al Capitalei, motivând că nu ar fi fost îndeplinite condițiile minime privind regimul de detenție din România.

Decizia s-a bazat pe rapoartele existente la acel moment privind supraaglomerarea penitenciarelor și condițiile improprii din unele centre de detenție.

Între timp însă, practica judiciară și legislația europeană s-au modificat, oferind statelor membre posibilitatea de a relua procedurile dacă pot demonstra îmbunătățirea condițiilor.

Ministrul Justiției a explicat că, în urma hotărârii CJUE, România are acum dreptul legal de a reemite mandatul și de a solicita din nou predarea fostului edil.

Oficialul a precizat că România a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene încă din 2024, tocmai pentru a clarifica situațiile în care un mandat de arestare poate fi reactivat după o respingere.

„Domnul Oprescu a fost reținut în temeiul unui mandat european de arestare. Anterior, autoritățile din Grecia au respins o solicitare a României de predare, având în vedere principale argumente privitoare la condițiile de deținere. Recent a intervenit o hotărâre a Curții de Justiție a UE, în anul 2024, un demers al României, care a arătat că un mandat european de arestare poate să fie menținut și solicitarea de predare menținută, chiar dacă a existat o respingere inițială, în condițiile în care anumite condiții inițiale s-au modificat”, a explicat Radu Marinescu.

Ministrul a adăugat că România a demonstrat îmbunătățiri semnificative privind condițiile de detenție, fapt ce permite reactivarea cererii de predare.

„Apreciem că în ceea ce privește condițiile de deținere, în momentul de față România are standarde, care permit predarea acestei persoane. De aceea România a menținut solicitarea de predare”, a adăugat oficialul.

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat definitiv în România în anul 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție.

Imediat după pronunțarea sentinței, acesta a părăsit țara, fiind localizat ulterior în Grecia, unde a fost reținut în baza unui mandat european de arestare.

În mai 2022, Curtea de Apel din Atena a decis să respindă cererea de extrădare formulată de România, invocând condițiile din sistemul penitenciar românesc.

De atunci, Oprescu a rămas în Grecia, sub supravegherea autorităților elene, dar fără să fie predat statului român.

Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată în 2024, a clarificat situațiile în care un stat membru poate relua procedura de extrădare chiar și după o respingere anterioară.

Conform acestei hotărâri, mandatul european de arestare își păstrează validitatea dacă statul solicitant poate demonstra că a remediat problemele care au dus la respingerea inițială.

În cazul României, Ministerul Justiției a transmis că sistemul penitenciar a fost modernizat, iar noile investiții și standarde de detenție respectă normele impuse la nivelul Uniunii Europene.

Radu Marinescu a precizat că nu va exista o prelungire a procedurilor, întrucât toate documentele necesare au fost deja pregătite și comunicate autorităților din Grecia.

Emiterea noului mandat european de arestare este doar primul pas dintr-un proces care implică cooperarea directă între autoritățile judiciare din România și Grecia.

După transmiterea documentelor, Curtea competentă din Atena va analiza dacă sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea procedurii de predare.

Dacă mandatul va fi acceptat, Sorin Oprescu ar putea fi reținut din nou și predat României pentru executarea pedepsei definitive.

Surse judiciare afirmă că Ministerul Justiției a transmis deja datele actualizate privind condițiile din penitenciarele Rahova și Jilava, unități unde ar putea fi plasat fostul primar în caz de extrădare.