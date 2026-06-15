Persoanele care își pierd locul de muncă în 2026 și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot beneficia de indemnizație de șomaj. Valoarea acesteia este stabilită în funcție de Indicatorul Social de Referință (ISR), dar poate crește în cazul celor care au o vechime mai mare în muncă și salarii mai ridicate înainte de încetarea activității.

În anul 2026, Indicatorul Social de Referință (ISR) rămâne la valoarea de 660 de lei. Indemnizația minimă de șomaj reprezintă 75% din ISR, ceea ce înseamnă că beneficiarii primesc cel puțin 495 de lei pe lună.

Această sumă este acordată persoanelor care au realizat stagiul minim de cotizare și nu beneficiază de majorările calculate în funcție de vechimea în muncă.

Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ care nu reușesc să se angajeze după terminarea studiilor, sprijinul financiar este mai redus. În acest caz, indemnizația reprezintă 50% din ISR, respectiv 330 de lei pe lună.

Conform Legii nr. 76/2002, indemnizația de șomaj este formată din două componente. Prima este suma fixă de 75% din valoarea ISR, iar a doua reprezintă un procent aplicat asupra mediei salariului de bază brut lunar realizat în ultimele 12 luni de activitate.

Procentul suplimentar diferă în funcție de stagiul de cotizare:

3% pentru persoanele cu minimum 3 ani vechime;

5% pentru cei care au cel puțin 5 ani de cotizare;

7% pentru persoanele cu un stagiu de minimum 10 ani;

10% pentru cei care au acumulat cel puțin 20 de ani de cotizare.

Prin urmare, indemnizația poate depăși semnificativ nivelul minim de 495 de lei, în special pentru angajații care au avut salarii mai mari și o perioadă îndelungată de activitate.

Pentru a primi ajutor de șomaj, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiții stabilite de legislația în vigoare.

În primul rând, este necesar un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii. De asemenea, persoana trebuie să fi rămas fără loc de muncă din motive care nu îi sunt imputabile, cum ar fi concedierea, restructurarea postului sau expirarea contractului de muncă.

Beneficiarul nu trebuie să obțină venituri care depășesc valoarea ISR și trebuie să fie înregistrat la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă. Totodată, acesta trebuie să fie apt pentru muncă și disponibil să accepte un loc de muncă potrivit pregătirii sale.

Nu au dreptul la indemnizație persoanele care și-au pierdut locul de muncă din motive imputabile, cele care au demisionat fără un motiv întemeiat sau cele care realizează venituri peste plafonul stabilit de lege.

Perioada pentru care se acordă indemnizația diferă în funcție de stagiul de cotizare realizat de fiecare beneficiar.

În general, ajutorul de șomaj poate fi acordat pentru perioade cuprinse între 6 și 12 luni. Durata exactă este stabilită în funcție de vechimea în muncă și de contribuțiile plătite la sistemul de asigurări pentru șomaj.

Astfel, persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare pot beneficia de sprijin financiar pentru o perioadă mai îndelungată, până la reintegrarea pe piața muncii.