Prognoza meteo, 14 august. Vremea se menține în general frumoasă și devine tot mai călduroasă, în special în regiunile vestice ale țării. Tabloul termic indică o diferență semnificativă de temperatură între zonele montane și câmpii, fiind un interval caracterizat de stabilitate atmosferică în cea mai mare parte a teritoriului.

Diferențele de temperatură vor fi sesizabile la nivel național:

Valorile maxime se vor încadra între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest.

Temperaturile minime vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral vor atinge 20 de grade.

Pe parcursul zilei, cerul va prezenta înnorări temporare în centrul, sud-vestul și extremitatea de sud-est a țării. Cu toate acestea, instabilitatea va fi redusă și localizată.

Ploi rapide de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, se vor semnala pe arii restrânse, în special în zona Carpaților Meridionali și Occidentali. Cantitățile de apă vor fi modeste, situându-se în medie între 2 și 5 l/mp. Odată cu lăsarea nopții, cerul va deveni mai mult senin în cea mai mare parte a țării.

Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va prezenta unele intensificări temporare pe parcursul zilei în regiunile sudice, precum și pe arii restrânse în nord-vest și centru, unde rafalele vor atinge viteze de 35…45 km/h. Izolat, în zonele depresionare, își va face apariția ceața.

În Capitală, locuitorii se vor bucura de o vreme deosebit de frumoasă. Cerul va fi variabil în timpul zilei, devenind mai mult senin pe parcursul nopții.

În prima parte a intervalului, vântul va sufla moderat, cu rafale ce vor atinge 30…40 km/h, urmând ca ulterior să diminueze în intensitate și să devină slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 28…29 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî până la 12…15 grade.

Sâmbătă, valorile termice continuă să crească, iar vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă în vestul și nord-vestul țării, dar și pe arii restrânse în centru și sud.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse la nivel național între 24 și 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în Banat și Crișana. Minimele nocturne se vor încadra între 9 și 17 grade, fiind mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre 5 grade, dar mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral, unde vor ajunge până la 19…20 de grade.

Cerul va rămâne variabil, cu perioade predominant senine dimineața și noaptea. Vântul va prezenta ușoare intensificări doar în Dobrogea și în sudul Banatului, cu viteze de 35…40 km/h, iar în depresiunile din estul țării vor fi condiții izolate de ceață.