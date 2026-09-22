Naționala masculină de volei a României s-a oprit în sferturile de finală ale Campionatului European din 2026, după ce a fost învinsă la Sofia de reprezentativa Franței, campioana olimpică en-titre. Meciul s-a încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea francezilor, pe seturi 25-16, 25-19, 25-19, conform news.ro.

Tricolorii nu au mai reușit să repete succesul remarcabil din faza grupelor, unde se impuseseră în fața aceluiași adversar cu scorul de 3-2. Scenariul din acest an a fost similar cu cel de la ediția precedentă a EuroVolley, când România a învins Franța în grupe, dar a cedat în fața echipei din Hexagon în faza sferturilor.

Confruntarea de marți de la Sofia a marcat și un moment plin de emoție pentru voleiul românesc. Meciul împotriva Franței a fost ultimul în tricoul echipei naționale pentru căpitanul Marian Bala, care a decis să se retragă din activitatea internațională odată cu încheierea acestui turneu final.

În ceea ce privește randamentul ofensiv al selecționatei noastre în duelul din sferturi, principalii marcatori au fost Tudor Chițigoi, cu 11 puncte reușite, urmat de Runcan și Aciobăniței, ambii cu câte 6 puncte.

Echipa națională părăsește competiția continentală din postura de componentă a primelor opt formații din Europa. În Grupa D, tricolorii au înregistrat rezultatele: 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveția, 2-3 cu Germania, 3-1 cu Turcia și 2-3 cu Franța. În faza optimilor de finală, reprezentativa României a trecut clar de Ucraina cu scorul de 3-0, înainte de duelul decisiv din sferturi cu Franța.

Punctele strânse în clasamentul mondial pe parcursul acestui turneu le-au garantat voleibalilor români prezența la ediția de anul viitor a Campionatului Mondial, turneu găzduit de Polonia.

Meciurile rămase din faza sferturilor de finală opun selecționatele Polonia – Germania, Italia – Finlanda și Belgia – Slovenia. Fasele superioare, respectiv semifinalele și actul final al competiției, se vor desfășura la Milano la sfârșitul acestei săptămâni.

Clasamentul final al echipelor clasate pe locurile 9-24 la EuroVolley 2026 arată astfel: 9. Bulgaria 10. Ucraina 11. Grecia 12. Cehia 13. Serbia 14. Danemarca 15. Letonia 16. Portugalia 17. Estonia 18. Suedia 19. Turcia 20. Macedonia de Nord 21. Elveția 22. Israel 23. Țările de Jos 24. Slovacia

La ediția anterioară a competiției, trofeul a fost câștigat de Polonia, în timp ce naționala României a terminat pe poziția a șaptea. În istoricul participărilor la Campionatul European, palmaresul României include cinci medalii: una de aur în 1963, două de argint în 1955 și 1958, precum și două medalii de bronz obținute în 1971 și 1977.