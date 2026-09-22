Președintele american Donald Trump a anunțat, într-un discurs susținut la Adunarea Generală a ONU, că se află în fața unei alegeri fundamentale între a aneantiza Iranul sau a încheia un acord cu Teheranul. Liderul de la Casa Albă a subliniat că are de luat o decizie crucială privind conflictul din Orientul Mijlociu, conform AFP.

Oare se va semna un acord cu Iranul care să permită reconstruirea unei ţări mai mari decât a fost vreodată sau voi alege să distrug Republica islamică rapid, fără să le las nicio şansă să-şi distrugă vecinii şi ţara?, s-a întrebat șeful statului american în fața reprezentanților statelor membre ale ONU.

Înainte de a oferi un răspuns acestei dileme, el a precizat că un compromis este totuși posibil în viitorul apropiat. Cred că vom încheia un acord drept după alegerile legislative din noiembrie, a adăugat președintele american, punctând că asta e calea raţiunii.

Președintele SUA s-a declarat din nou în favoarea unui acord de pace cu inamicul iranian, reiterând însă că Iranul nu va avea niciodată bomba nucleară. Totodată, el a lăudat capacitatea militară și de producție a Statelor Unite. „Ne umplem depozitele mai rapid ca niciodată cu cele mai bune muniţii care există, a declarat liderul american.

„Cer tuturor naţiunilor lumii să izoleze Iranul, până când nu va mai ataca nave civile şi îşi abandonează programul nuclear”, a solicitat Donald Trump în cadrul intervenției sale.

Reacția Teheranului nu s-a lăsat așteptată. Un purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluției iranieni, Hossein Mohebi, a anunțat că respinge orice dialog direct cu Statele Unite, subliniind că contactele diplomatice aparțin exclusiv reprezentanților de resort.

„Americanii au încercat să ne contacteze, însă noi refuzăm orice luare de contact. Contactele noastre cu inamicul, atât timp cât este ostil, vor avea loc numai prin arme”, a declarat Hossein Mohebi într-un interviu acordat la Teheran.

Donald Trump și-a consacrat o mare parte a discursului marilor conflicte globale aflate în desfășurare, referindu-se în mod special la Războiul din Ucraina și la situația din Orientul Mijlociu.

Șeful statului american a dat asigurări că o înțelegere între Rusia și Ucraina s-ar putea concretiza mai devreme decât am crede.

„Lucrăm foarte strâns împreună cu liderii Rusiei şi Ucrainei şi vom rezolva acest caz. Asta se va întâmpla, cred, mai devreme decât am crede”, a dat asigurări președintele american.

Liderul de la Casa Albă a mai făcut în trecut declarații similare, fără ca acestea să determine progrese concrete spre soluționarea conflictului din Ucraina.

Președintele american a îndemnat toate statele membre ale Curții Penale Internaționale să părăsească această organizație, pe care o acuză că a scăpat de sub control.

„Statele Unite se opun în egală măsură acestei instituţii scăpate de sub control care este Curtea Penală Internaţională”, a declarat el de la tribuna ONU.

„Cer tuturor ţărilor membre ale CPI să se retragă în mod oficial şi imediat din această instituţie scăpată de sub control”, a subliniat liderul american.

În cadrul aceluiași discurs, președintele american a anunțat construirea a două baze militare americane în Groenlanda și a susținut că Cuba va cădea. Referindu-se la sectorul tehnologic, miliardarul republican a menționat că Statele Unite vor înlocui sintagma inteligență artificială cu termenul super inteligență.