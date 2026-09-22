Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a lansat un atac dur la adresa marilor companii din industria petrolieră în timpul discursului susținut marți, în deschiderea Adunării Generale a ONU. Înaltul oficial a acuzat gigantul sector energetic de gestionarea iresponsabilă a resurselor și de exploatarea problemelor climatice globale, conform AFP.

În intervenția sa de la tribuna ONU, fostul premier portughez a scos în evidență lipsa de asumare a marilor corporații în ceea ce privește impactul asupra mediului înconjurător. „Ştim că interesele legate de energiile fosile nu se vor retrage singure”, a declarat Antonio Guterres în faţa membrilor Adunării Generale a ONU.

Pentru a contracara această tendință, liderul organizației internaționale a solicitat implicarea directă a autorităților statale, subliniind necesitatea ca „fiecărui Guvern să adopte un plan naţional de ieşire din energiile fosile”.

Oficialul a adus în discuție cifre financiare impresionante, comparând câștigurile uriașe ale giganților energetici cu fondurile reduse alocate sprijinirii zonelor vulnerabile.

„De la invazia Ucrainei de către Rusia, cinci mari întreprinderi petroliere occidentale au obţinut profituri de aproape 500 de miliarde de dolari”, a declarat el.

Guterres a pus aceste cifre în contrast direct cu cele 34 de miliarde de dolari alocate ajutorării țărilor în curs de dezvoltare pentru adaptarea la schimbările climatice. În același timp, efectele economice asupra populației rămân severe. „Între timp, bugetele energiei, alimentaţiei şi asigurărilor gospodăriilor decolează”, a subliniat oficialul.

În analiza sa, secretarul general al ONU a echivalat acțiunile companiilor din domeniul resurselor fosile cu tacticile folosite în trecut de marii producători de țigări, vorbind despre un adevărat abuz de putere.

Declarațiile vin pe fundalul unor fenomene meteorologice extreme înregistrate la nivel global, precum temperaturi record și fenomene devastatoare, inclusiv revărsările provocate de prăbușirea unui ghețar în Nepal. „Riscurile sunt foarte reale. Dar şi speranţa”, a continuat Antonio Guterres.

Lupta împotriva schimbărilor climatice rămâne o prioritate centrală pentru mandatul său. Oficialul va continua promovarea acestei agende în cadrul Summitului Climei, eveniment premergător conferinței COP31 programate pentru luna noiembrie.

Pe lângă criza climatică, discursul de adio al secretarului general în fața Adunării Generale a inclus un apel ferm către Statele Unite și China privind gestionarea noilor tehnologii.

Liderul ONU le-a cerut celor două mari puteri ”să stabilească canale de dialog, transparenţă, încredere şi cooperare”, în ultimul său discurs susținut din această funcție la Adunarea Generală.

În încheiere, Antonio Guterres a punctat importanța responsabilității globale în era tehnologică. „Prima datorie a guvernelor este să-şi apere populaţiile”, iar cei ”care dispun de cele mai mari capacităţi în domeniul AI au cea mai mare responsabilitate faţă de omenire”, a subliniat Antonio Guterres.