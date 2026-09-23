Președintele Nicușor Dan a susținut un discurs important în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, subliniind rolul fundamental pe care țara noastră îl joacă în consolidarea securității energetice și a rezilienței pe continentul european. Șeful statului a pus accent pe potențialul economic al țării și pe proiectele majore de resurse care vor debuta în perioada următoare, conform news.ro.

În intervenția sa de la tribuna ONU, președintele a evidențiat valoarea principiilor democratice care au stat la baza dezvoltării moderne a statului român, subliniind că acestea reprezintă piloni concreți ai dreptului internațional.

„Reafirm angajamentul României pentru principiile Cartei ONU, iar acestea nu sunt angajamente abstracte. Aceleaşi principii care stau la baza dreptului internaţional – drepturile omului, statul de drept şi guvernarea democratică – sunt cele care au transformat propria mea ţară”, a spus preşedintele în intervenţia sa din cadrul Adunării Generale a ONU.

Schimbările majore din ultimele aproape patru decenii au reconfigurat complet societatea, transformând mediul economic local într-unul atractiv pentru investitorii străini.

„Milioane de români cunosc din proprie experienţă diferenţa dintre un sistem comunist care îi oprima şi le înăbuşea iniţiativa şi libertatea de alegere, şi o democraţie care recompensează munca, inovaţia şi responsabilitatea personală. Această alegere a transformat România într-una dintre cele mai dinamice destinaţii din Europa pentru investiţii şi dezvoltare industrial”, a subliniat preşedintele.

Atragerea marilor corporații internaționale a fost posibilă datorită măsurilor de adaptare la standarde globale și pregătirii înalte a specialiștilor din diverse domenii tehnologice.

Nicuşor Dan a mai spus că ”Romania s-a aliniat standardelor Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica OCDE iar companii globale de top şi-au stabilit centre de producţie, inginerie, tehnologie şi servicii în ţara mea, atrase de mediul nostru de afaceri favorabil şi de forţa de muncă înalt calificată”.

Totodată, capitalul uman reprezintă pilonul central pe care se sprijină domeniile de vârf ale economiei naționale. „Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii. Oamenii de ştiinţă, inginerii, medicii şi specialiştii în tehnologie din România modelează industriile viitorului: inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, tehnologiile de apărare, producţia avansată şi robotica”, a spus preşedintele în discurs.

Un punct central al discursului l-a reprezentat independența energetică și începerea exploatărilor de gaze naturale de mare adâncime.

„Dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice şi alte resurse strategice, esenţiale pentru securizarea lanţurilor de aprovizionare şi pentru reducerea dependenţei de surse de energie impredictibile. Anul viitor incepem exploatarea a 100 miliarde mc gaz natural in Marea Neagră”, a menţionat liderul de la Cotroceni.

Poziționarea geografică oferă un avantaj major în conectarea rutelor comerciale continentale și globale, poziționând statul ca un partener solid pe scena internațională.

„Situată la intersecţia dintre Dunăre, Marea Neagră şi principalele coridoare comerciale, ţara mea serveşte drept hub strategic pentru comerţ, energie şi transporturi. Dezvoltarea economică este cu atât mai puternică atunci când se bazează pe parteneriat. Mesajul nostru este simplu: România este deschisă afacerilor şi inovaţiei. Suntem un partener credibil şi de încredere, gata sa contribuie la o prosperitate comună”, a afirmat el.