Elena Lasconi, deranjată de gestul făcut de Nicușor Dan în Ucraina

Elena Lasconi, fost președinte al USR și fost candidat la alegerile prezidențiale, l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan după un moment surprins în timpul vizitei acestuia în Ucraina. Lasconi a comentat imaginile în care șeful statului își aranjează șosetele în timp ce se afla lângă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Elena Lasconi consideră nepotrivit gestul președintelui român în timpul întâlnirii cu Volodimir Zelenski și spune că acesta afectează imaginea României.

„E o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâi desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva, ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru… Doamne ferește-mă… Nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii”, a declarat Elena Lasconi.

Momentul la care face referire Elena Lasconi a avut loc în timpul vizitei recente a lui Nicușor Dan în Ucraina. Președintele României a participat la Summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică, desfășurat în regiunea Ivano-Frankivsk, la invitația lui Volodimir Zelenski.

În timpul evenimentului, o jurnalistă ucraineană l-a filmat pe Nicușor Dan în timp ce își aranja șosetele. Președintele și-a ridicat pe rând picioarele pentru a-și potrivi șosetele, iar Volodimir Zelenski s-a întors de două ori pentru a privi momentul.

Imaginile au circulat ulterior pe rețelele sociale și au atras numeroase comentarii.

Vizita președintelui român în Ucraina a avut și o componentă legată de securitatea regională. Nicușor Dan a anunțat că România va dona Ucrainei interceptoare pentru sistemele Patriot și a vorbit despre stadiul discuțiilor privind producția comună de drone.

Pe plan intern, negocierile politice pentru formarea noului Executiv continuă. Nicușor Dan a susținut că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier s-a făcut fără ezitări.

Întrebat despre avertismentul agenției Fitch privind ratingul României și despre posibilitatea ca noul Guvern să nu obțină votul de învestitură, șeful statului a transmis un mesaj optimist.„Să nu prezentăm lucrurile apocaliptic. Se putea mult mai rău”.