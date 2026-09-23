Președintele Nicușor Dan a vorbit, miercuri, la Adunarea Generală a ONU, despre efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și despre implicațiile acestuia pentru securitatea României și a regiunii. Șeful statului a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru Ucraina și Republica Moldova și a susținut majorarea cheltuielilor pentru apărare. Sursa: discursul susținut de președintele Nicușor Dan la Adunarea Generală a ONU.

Președintele României a susținut că războiul din Ucraina reprezintă o amenințare care depășește granițele acestei țări. În discursul său, el a criticat poziția Rusiei, stat membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

„Doamnelor și domnilor, ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune, ilegal, neprovocat, nejustificat, purtat la scală largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate. Acest membru, căruia întreaga comunitate a Organizației Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agenda revizionistă”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a făcut referire la incidentele produse în spațiul aerian românesc și la efectele acestora asupra populației și infrastructurii.

„În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente”, a spus președintele.

Nicușor Dan a reafirmat apoi sprijinul României pentru Ucraina și pentru populația afectată de război.

„Am mai spus-o și o spunem din nou, România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie”, a declarat șeful statului.

Președintele a menționat și sprijinul oferit refugiaților, precum și contribuția României la tranzitul cerealelor ucrainene după atacurile asupra porturilor și infrastructurii.

„România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin România pe cale feroviară și pe cale navigabilă”, a afirmat Nicușor Dan.

Un alt subiect abordat de președinte a fost securitatea Mării Negre. Nicușor Dan a evidențiat cooperarea României cu Bulgaria și Turcia pentru diminuarea riscurilor generate de minele marine și protejarea infrastructurii submarine.

„Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră. Prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecție a infrastructurii critice submarine, această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a anunțat și dezvoltarea, împreună cu Bulgaria, a unui hub pentru securitate maritimă. Totodată, el a vorbit despre extinderea interconexiunilor energetice cu Ucraina și Republica Moldova.

Republica Moldova a ocupat, de asemenea, un loc important în discursul președintelui. Nicușor Dan a susținut că țara vecină este afectată atât de consecințele economice ale războiului, cât și de acțiuni hibride.

„România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război”, a afirmat președintele.

El a enumerat printre problemele cu care se confruntă Republica Moldova presiunile economice și energetice, dezinformarea și tentativele de destabilizare a instituțiilor democratice.

„Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic, provocat de agresiunea Rusiei, și cu o campanie hibridă susținută constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor statale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestei provocări”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a reafirmat și sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv prin susținere politică, tehnică și diplomatică.

Șeful statului a susținut că amenințările asociate Rusiei se extind dincolo de conflictul militar din Ucraina și includ atacuri asupra infrastructurii și spațiului informațional.

„Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei”, a declarat Nicușor Dan.

În acest context, președintele a susținut că România și aliații săi trebuie să își consolideze capacitatea de apărare și descurajare.

„Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare”, a spus președintele.

Nicușor Dan a indicat și nivelul actual al cheltuielilor pentru apărare și securitate, raportându-l la obiectivul de 5% din PIB.

„România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%”, a adăugat Nicușor Dan.