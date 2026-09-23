Serghei Lavrov a sosit la New York pentru a lua parte la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Șeful diplomației ruse va susține un discurs în fața plenului sâmbătă și va avea o serie de întrevederi bilaterale, printre care și o discuție decisivă cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii (SUA), Marco Rubio.

Aterizarea oficialului rus pe pământ american a avut loc marți seara. Reprezentanța Permanentă a Rusiei pe lângă ONU a confirmat sosirea delegației conduse de ministrul de Externe de la Moscova, eveniment reflectat de agenția de presă Anadolu.

Programul încărcat al reprezentantului Kremlinului include zeci de întrevederi cu omologi din întreaga lume pe parcursul desfășurării evenimentului internațional.

Dimensiunea participării ruse la acest summit este una extinsă, conform informațiilor ce au fost puse la dispoziție oferite de diplomația de la Moscova. Kirill Logvinov, șeful departamentului pentru organizații internaționale din cadrul ministerului, a declarat pentru agenția de presă de stat Tass că Serghei Lavrov va participa la 20 de reuniuni internaționale la sediul ONU.

Surse din cadrul agenției Tass indică faptul că bilanțul total al întrevederilor programate în marja lucrărilor Adunării Generale va depăși 30 de întâlniri diplomatice.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale vizitei este dialogul direct dintre reprezentanții Moscovei și cei ai Washingtonului. Departamentul de Stat al SUA a anunțat că cei doi se vor întâlni miercuri, la ora 09:00, ora locală.

Discursul principal al lui Serghei Lavrov de la tribuna ONU rămâne fixat pentru ziua de sâmbătă, când este așteptată prezentarea poziției oficiale a Federației Ruse privind principalele teme de pe agenda globală.