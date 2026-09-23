Bărbatul de 30 de ani considerat principalul suspect în cazul tinerei de 28 de ani găsite moarte într-o valiză care plutea pe râul Olt, în județul Vâlcea, a fost arestat preventiv în lipsă, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și IPJ Vâlcea. Anchetatorii susțin că femeia a murit violent, iar la locuința în care aceasta ar fi stat împreună cu suspectul au fost descoperite pete care par a fi urme de sânge.

Tribunalul Vâlcea a emis miercuri seară un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele bărbatului de 30 de ani. Acesta este inculpat pentru omor și este considerat principalul suspect în cazul femeii originare din județul Dolj.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi părăsit țara înainte ca trupul victimei să fie descoperit. Autoritățile desfășoară activități pentru identificarea și localizarea acestuia.

În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vâlcea a emis un mandat de percheziție pentru locuința suspectului.

Polițiștii au efectuat percheziția la locuința folosită de suspect și victimă. Pe salteaua din camera în care aceștia ar fi locuit au fost descoperite mai multe pete de substanță brun-roșcată.

„Mandatul a fost pus în executare de către organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea, în baza delegării dispuse de procuror. Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victima, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora”, au transmis miercuri seară anchetatorii.

Probele urmează să fie analizate pentru stabilirea naturii și provenienței substanței.

Cazul a fost deschis după ce, marți, un bărbat aflat la pescuit în zona Barajului Ionești a observat o valiză care plutea pe suprafața apei. Acesta a sunat la 112 și a anunțat autoritățile.

La fața locului au ajuns echipaje de poliție, pompieri cu o ambarcațiune și un echipaj medical. Polițiștii și procurorul de caz au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care femeia a murit.

Victima avea 28 de ani și era originară din județul Dolj. Aceasta locuia fără forme legale într-o comună din județul Vâlcea.

Examinarea medico-legală a evidențiat mai multe leziuni traumatice pe corpul femeii. Anchetatorii au stabilit că moartea a fost violentă și că aceasta a survenit la 21 septembrie 2026.

„Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026. La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii că ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, afirma procurorul.

Procurorul Adrian Vrăbete, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a subliniat că ancheta nu înlătură prezumția de nevinovăție.

„Aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare”.

IPJ Vâlcea a anunțat că polițiștii desfășoară operațiuni pentru găsirea bărbatului de 30 de ani și pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

„În atenţia poliţiştilor se află un bărbat în vârstă de 30 de ani, în prezent, fiind desfăşurate cu celeritate activităţi, în colaborare cu structurile competente, pentru depistarea acestuia şi dispunerea măsurilor legale care se impun. Totodată, în cursul zilei de miercuri, 23 septembrie, în cadrul activităţilor desfăşurate în cauză, este pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în vederea administrării probatoriului”, mai arată IPJ Vâlcea.