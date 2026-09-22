Descoperirea a fost făcută în zona barajului de la Ionești, pe râul Olt, după ce mai mulți pescari au scos din apă o valiză în care se afla trupul neînsuflețit al unei tinere. Polițiștii și criminaliștii s-au deplasat la locul incidentului și au început cercetările pentru a stabili circumstanțele în care femeia și-a pierdut viața, potrivit presei locale.

Conform primelor informații, pe trupul tinerei ar fi fost găsite mai multe urme de lovituri.

Deocamdată, anchetatorii nu au reușit să stabilească identitatea tinerei. Sunt verificate mai multe indicii care ar putea ajuta la identificarea acesteia și la stabilirea locului din care ar fi putut proveni.

Cauza exactă a decesului și circumstanțele în care s-a produs acesta urmează să fie stabilite pe baza cercetărilor criminalistice și a concluziilor medico-legale. Ancheta este în desfășurare.

Cadavrul unui tânăr de 26 de ani, dat dispărut la începutul verii, a fost găsit într-o zonă împădurită din apropierea orașului Babadag, județul Tulcea. Descoperirea a fost făcută în timpul operațiunilor de căutare desfășurate de polițiști, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, acesta a fost dat dispărut pe 21 iulie.

„În cadrul acțiunilor de căutare, într-o zonă greu accesibilă, cu vegetație abundentă, a fost identificat trupul neînsuflețit al bărbatului. Cadavrul a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Tulcea, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului”, au anunțat reprezentanții IPJ Tulcea.

Tânărul plecase pe 17 iulie din locuința pe care o închiriase în orașul Babadag și nu a mai revenit. După ce nu au mai putut lua legătura cu el, apropiații au sesizat autoritățile.

În urma operațiunilor de căutare desfășurate în zona orașului Babadag, polițiștii au identificat trupul neînsuflețit al tânărului într-o zonă împădurită din apropiere.