Se mișcă marile puterI! Arctica, Yemen, Ucraina și jocul care schimbă lumea

Redeschidem „Parantezele geopolitice” într-un moment în care mai multe fronturi strategice se mișcă simultan: Arctica, Orientul Mijlociu, războiul ruso-ucrainean și Indo-Pacificul. Statele Unite, Danemarca și Groenlanda pregătesc un nou cadru de securitate pentru Arctica, într-un context în care prezența militară americană în nord capătă o importanță tot mai mare. În Orientul Mijlociu, deteriorarea situației din Yemen determină Londra și Parisul să își intensifice sprijinul defensiv pentru Arabia Saudită.

În același timp, forțele Houthi continuă presiunea asupra unor poziții strategice din apropierea axei Bab el-Mandeb – una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii. Pe frontul ruso-ucrainean, Emmanuel Macron și Donald Trump discută posibilitatea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii energetice. Deocamdată însă, nu există un acord ruso-ucrainean formalizat.

Tot în acest context, Volodimir Zelenski s-a întâlnit pe Aeroportul Shannon cu directorul CIA, John Ratcliffe. Întâlnirea este confirmată, dar conținutul discuției nu a fost făcut public. În Indo-Pacific, Washingtonul, Tokyo și Seulul își reafirmă coordonarea strategică înaintea summitului Trump–Xi Jinping, în timp ce problema Taiwanului rămâne în centrul preocupărilor de securitate.

O ediție despre mișcările discrete care pot modifica echilibrul dintre marile puteri și despre legătura dintre războaie, energie, rute maritime și noile arhitecturi de securitate. #Geopolitica #Ucraina #Rusia #SUA #Yemen #Arctica #ArabiaSaudita #China #Taiwan #NATO #ParantezeleGeopolitice