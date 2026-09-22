Dosarul în care este vizat Călin Georgescu ar putea deveni mai complicat dacă una dintre persoanele implicate în presupusa schemă de înșelătorie ajunge să ofere informații din interior. Dan Andronic a vorbit despre rolul unui fost participant audiat ca martor și despre informațiile care ar putea ajunge în fața anchetatorilor, în podcastul „Contrapunct”, moderat de Mirel Curea.

Dan Andronic a susținut că un element important al dosarului este legat de situația unei persoane despre care afirmă că ar fi fost implicată în presupusa schemă și care, ulterior, a fost audiată în calitate de martor.

„Ceea ce mi-a atras atenția și de unde cred că lucrurile se vor complica pentru domnul Călin Georgescu, din faptul că unul dintre cei implicați în această presupusă schemă de înșelătorie este martor”, a spus Dan Andronic.

Jurnalistul a făcut ulterior diferența între statutul de martor și cel de martor denunțător, menționând că nu poate confirma că persoana respectivă are această calitate.

„Nu știu dacă e martor denunțător, deci el a fost audiat ca martor”, a afirmat Dan Andronic.

Potrivit jurnalistului, existența unor informații furnizate de o persoană care ar fi participat la mecanismul investigat poate oferi anchetatorilor acces la elemente importante din interiorul presupusei scheme.

„Asta vreau să spun la final, asta vreau să spun că situația este mult mai complicată pentru Călin Georgescu dacă se dovedește că acest fost complice a devenit martor, pentru că în momentul ăla angrenajul este expus de cineva din interior și este certificat de unul din participanți”, a spus Dan Andronic.

Potrivit jurnalistului, în documentele despre dosar făcute publice până la acel moment Călin Georgescu era indicat drept lider al grupării.

„Nu știu dacă ați văzut, dar în documentele care au fost făcute publice până acum, domnul Călin Georgescu este identificat ca fiind liderul grupării, deci el era creierul, ceea ce presupune o încărcătură penală mult mai mare pentru el decât pentru ceilalți”, a afirmat Dan Andronic.

Jurnalistul a explicat și cum vede, din punct de vedere factual, mecanismul descris în dosar, pornind de la existența unei sume de bani și de la promisiunea unei operațiuni financiare.

„O înșelătorie de tipul ăsta este destul de simplu de dovedit, după cum este foarte simplu de demontat. Depinde din ce unghi privești. Pentru că i-ai luat banii omului, i-ai promis că îi dai ceva în schimbul banilor și de fapt nu i-ai dat nimic. Și de fapt toată combinația era făcută ca să-l păcălească”, a spus Dan Andronic.

După o noapte petrecută în arest, Călin Georgescu a fost plasat sub control control judiciar. Potrivit prevederilor legale, fostul candidat la alegerile prezidențiale trebuie să respecte o serie de reguli.