Portugalia aplică de miercuri, 23 septembrie, o nouă lege care interzice acoperirea feței în majoritatea spațiilor publice. Legea 58/2026 se aplică pe străzi, în locurile deschise publicului și la evenimente sau manifestații, dar prevede excepții pentru situații legate de sănătate, profesie, siguranță, vreme sau anumite spații religioase și diplomatice, relatează EFE.

Noua legislație, cunoscută în dezbaterea publică drept „legea burkăi”, nu menționează însă explicit burka, niqabul și nici o anumită religie.

Textul interzice purtarea în spațiile publice a hainelor destinate să „ascundă sau să împiedice expunerea feţei”.

Regula se aplică indiferent de motivul pentru care este folosită piesa vestimentară, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

Interdicția se aplică pe drumurile publice, în spațiile deschise publicului, în locurile destinate serviciilor publice și în cele în care sunt furnizate servicii accesibile în general cetățenilor. Noua regulă este valabilă și pentru persoanele care participă la evenimente, competiții sportive sau manifestații.

Legea nu stabilește o interdicție generală asupra vestimentației religioase, ci vizează articolele care împiedică vizualizarea feței și identificarea persoanei.

Nerespectarea interdicției poate aduce sancțiuni diferite în funcție de circumstanțe. Dacă încălcarea legii are loc din neglijență, amenda este cuprinsă între 150 și 750 de euro. În situațiile în care fapta este comisă intenționat, sancțiunea crește la minimum 400 de euro și poate ajunge la 3.000 de euro.

Forțele de ordine sunt responsabile de verificarea respectării noilor reguli și de întocmirea proceselor-verbale. Dosarele vor fi gestionate ulterior de primăria din zona în care a fost constatată încălcarea legii, instituția fiind responsabilă și de aplicarea sancțiunilor.

Legea prevede mai multe situații în care fața poate fi acoperită în continuare.

Interdicția nu se aplică atunci când există motive justificate de sănătate sau când acoperirea feței este necesară în scop profesional, artistic, de divertisment ori publicitate.

Sunt exceptate și cazurile legate de siguranță sau de condițiile meteorologice.

Regula nu se aplică nici în aeronave, în sediile diplomatice și consulare, în locurile de cult sau în alte spații considerate sacre. De asemenea, rămân exceptate situațiile în care o altă prevedere legală permite acoperirea feței.

În privința practicilor religioase, excepția prevăzută de lege se referă la locurile de cult și cele sacre, nu la toate spațiile publice.

Legea introduce separat o sancțiune pentru persoanele care obligă pe altcineva să își ascundă fața.

Este interzisă constrângerea unei persoane să facă acest lucru din motive legate de sex, religie, vârstă sau origine.

Dacă cineva folosește amenințări, violență, constrângere, abuz de autoritate sau abuz de putere pentru a obliga o persoană să își acopere fața din cauza sexului acesteia, pedeapsa poate ajunge la doi ani de închisoare sau la o amendă penală de până la 240 de zile.

În cazul în care victima este minoră, pedeapsa este majorată cu o treime.

Inițiativa legislativă a pornit de la Chega, formațiune de extremă dreapta și principal partid de opoziție, însă proiectul inițial a fost modificat în timpul procedurii parlamentare.

Forma finală a fost construită în jurul identificării persoanelor și al regulilor de siguranță în spațiile publice și nu menționează explicit burka sau niqabul.

Parlamentul portughez a adoptat forma finală a legii pe 17 iulie 2026. Președintele António José Seguro a promulgat-o pe 18 august, iar documentul a fost publicat pe 24 august în Diário da República.

Legea stabilește că intră în vigoare la 30 de zile de la publicare, astfel că noile reguli se aplică în Portugalia începând de miercuri, 23 septembrie.