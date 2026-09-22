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Șofer surprins cu 247 km/h pe A3. Ce sancțiune a primit

Șofer surprins cu 247 km/h pe A3. Ce sancțiune a primitȘofer viteză. Sursă foto: IPJ Cluj
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Din cuprinsul articolului

Un șofer a fost prins circulând cu 247 km/h pe Autostrada Transilvania, pe tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu, unde limita maximă admisă este de 130 km/h. Polițiștii l-au amendat cu peste 4.300 de lei și i-au suspendat permisul de conducere pentru patru luni, după ce radarul a înregistrat o depășire a limitei legale cu 117 km/h, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Bărbatul circula pe autostrada A3 când aparatul radar al polițiștilor a indicat o viteză apropiată de 250 km/h.

În zona respectivă, limita legală este de 130 km/h, astfel că șoferul rula cu 117 km/h peste viteza maximă permisă.

Șofer surprins cu 247 km/h pe A3. Ce sancțiune a primit

În urma abaterii constatate, polițiștii au aplicat o amendă de peste 4.300 de lei.

Șoferului i-a fost suspendat și dreptul de a conduce pentru o perioadă de patru luni.

Viteza cu care acesta a fost surprins a fost înregistrată pe tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu al Autostrăzii Transilvania.

Polițiștii avertizează asupra riscurilor vitezei excesive

Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă reduce timpul pe care un conducător auto îl are la dispoziție pentru a reacționa atunci când apare o situație neprevăzută în trafic.

În astfel de condiții, consecințele unui incident rutier pot fi grave.

viteză

Viteză. Sursă foto: Arhivă Evz

Ce prevede Codul rutier pentru depășirea vitezei cu peste 70 km/h

Depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe un sector de drum este sancționată, potrivit legislației rutiere, cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Măsura se aplică atunci când abaterea este constatată cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

În cazul autostrăzilor, limita maximă generală de viteză pentru autoturisme este de 130 km/h. În situația șoferului surprins pe Autostrada Transilvania, aparatul radar a indicat 247 km/h, cu 117 km/h peste limita admisă pe sectorul respectiv.

Viteza, printre principalele cauze ale accidentelor grave

România se menține pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de decese provocate de accidente rutiere raportat la populație.

Viteza excesivă reprezintă, în același timp, a doua cauză a accidentelor rutiere grave produse în România.

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