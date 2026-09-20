Lux și opulență în teritoriul miliaerdarilor necesită personal calificat. Pe Riviera Franceză, cererea pentru personal casnic dedicat clienților de top a ajuns să depășească cu mult oferta.

De la asistenți personali și bucătari privați, la guvernante, bone și majordomi, meseriile care deservesc marile averi ale lumii traversează o perioadă de aur.

Deși cererea este uriașă, criteriile de selecție rămân drastice, transformând aceste profesii într-o piață exclusivistă unde discreția si perfecțiunea sunt recompensate cu salarii pe măsură, scrie într-un reportaj Le Figaro.

În celebrul film Rămășițele Zilei (1993), actorul Anthony Hopkins interpretează un majordom englez la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, definind rolul printr-o singură frază: „Un mare majordom trebuie să posede demnitate”. Astăzi, deși decorul s-a mutat din peisajul rural englezesc pe însorita Coastă de Azur, principiul rămâne neschimbat și este o cerință de bază pe CV-urile personalului de casă modern.

„Primul lucru este savoir-être-ul și savoir-vivre-ul, o mulțime de mici detalii care pot fi extrem de fine și subtile”, explică Laurine Mallet, codirectoare a agenției internaționale de plasare de personal Morgan & Mallet.

Piața de pe French Riviera este efervescentă. Vechile averi, miliardarii, celebritățile și giganții din tech își dispută luxoasele vile ascunse pe coline. Întreținerea acestor domenii, care variază între 600 și 2.000 de metri pătrați și includ multiple piscine, terenuri de tenis și grădini vaste, necesită adesea echipe de până la 20 de persoane.

Pentru angajați, adaptabilitatea este crucială. Este esențială atenția la detalii: „Lenjeria, arta aranjării mesei, coordonarea cu furnizorii și, mai presus de toate, discreția trebuie să fie impecabile”, menționează Camille, o guvernantă cu experiență, aflată de mulți ani în serviciul aceleiași familii.

Flexibilitatea culturală are importanța ei. „Servirea în stil rusesc este diferită de cea în stil franțuzesc, care la rândul ei diferă de cea în stil englezesc”, observă Alexandre*, șofer privat și majordom.

Dezechilibrul dintre numărul mare de proprietăți și personalul calificat tot mai rar a dus la o explozie a remunerațiilor. Tensiunea de pe piața muncii este resimțită mai ales în cazul angajaților cu experiență vastă (50-60 de ani), care sunt la mare căutare.

Nivelul salarial actual reflectă cerințele pieței.

Majordom cu experiență: Până la 7.500 de euro net/lună.

Cuplu de administratori (gardieni de proprietate): Între 5.000 și 6.000 de euro net/lună.

Nivel de intrare/începători: Aproximativ 3.000 de euro net/lună. Adică salariul de bază raportat de majordomi la început de drum în noi familii.

Așa cum este de așteptat, cele mai mari salarii se înregistrează în Monaco.

Aceste sume vin, însă, cu un preț: disponibilitatea totală.

Deși cererile cu adevărat excentrice sunt rare, orarul este extrem de variabil, iar sintagma „clientul nostru, stăpânul nostru” este literă de lege. În timpul Festivalului de Film de la Cannes, de exemplu, un majordom poate lucra zece zile non-stop.

„Este foarte obositor să fii bonă. Lucram 55 de ore pe săptămână, începeam la 7 dimineața și terminam la 8 seara”, își amintește Laurine Mallet despre începuturile carierei sale în Anglia.

Regula de aur rămâne separarea strictă a vieții personale de cea profesională: problemele de acasă nu au ce căuta la locul de muncă.

Dincolo de efort și sacrificii, acest univers caracterizat de călătorii, lux și influență continuă să fascineze. Profesioniștii din domeniu subliniază că adevărata motivație nu este doar câștigul financiar, ci pasiunea pentru servicii de înaltă clasă și accesul la medii exclusiviste.

Recrutarea se bazează masiv pe rețele de networking și recomandări, având în vedere că angajații au acces la cele mai intime aspecte din viața clienților. Unele roluri necesită o abordare extrem de delicată, cum este cazul „doamnelor de companie” pentru persoanele în vârstă. O meserie tradițională, apropiată de cea a unui asistent personal sau de îngrijire, care cere încredere absolută și echilibru perfect între profesionalism și empatie.

Pentru miliardarii străini atrași de Coasta de Azur, angajarea personalului francez reprezintă o etichetă a excelenței și un simbol al aprecierii pentru faimoasa art de vivre franțuzească. Într-o lume în care opulența se măsoară în cele mai fine detalii, o echipă de casă impecabilă a devenit, probabil, cel mai rafinat și discret semn exterior al bogăției.