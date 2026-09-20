Pedro Sánchez, sub presiune. Ce arată sondajele înainte de 2027

Premierul socialist spaniol Pedro Sánchez se confruntă cu presiuni politice tot mai mari înaintea alegerilor generale prevăzute pentru 2027, în contextul crizei migratorii din Ceuta, al dificultăților coaliției de guvernare și al evoluțiilor din sondajele de opinie, potrivit Euractiv.

Cu toate acestea, cele mai recente date nu indică o prăbușire a Partidului Socialist Spaniol (PSOE), care continuă să fie pe primul loc în cel mai recent barometru al Centrului de Cercetări Sociologice (CIS).

Sondajul realizat de CIS între 1 și 4 septembrie, pe baza a 4.042 de interviuri, indică 31% pentru PSOE, 25,5% pentru Partidul Popular (PP) și 16,6% pentru Vox. Comparativ cu luna iulie, socialiștii pierd două puncte procentuale, în timp ce PP câștigă 0,4 puncte, iar Vox avansează cu 1,3 puncte.

Unul dintre principalele subiecte care afectează guvernul Sánchez este criza migratorie din Ceuta. La sfârșitul lunii iulie, peste 70.000 de persoane au intrat în orașul autonom spaniol în decurs de două zile, potrivit datelor prezentate ulterior de ministrul pentru Politică Teritorială, Ángel Víctor Torres. Guvernul a anunțat că între 90% și 95% dintre aceste persoane s-au întors în Maroc în primele 24-48 de ore.

Executivul spaniol a adoptat ulterior măsuri suplimentare pentru Ceuta. La 1 septembrie, Consiliul de Miniștri a aprobat un pachet de 309 milioane de euro destinat sprijinirii economiei locale și consolidării serviciilor publice, securității și infrastructurii de primire a migranților.

Sánchez a prezentat în Parlament, pe 3 septembrie, modul în care guvernul a gestionat criza și măsurile luate după intrările masive din 30 și 31 iulie.

Datele electorale nu oferă însă o imagine unitară. CIS, instituție publică de cercetare sociologică, plasează PSOE la 31%, cu 5,5 puncte peste PP. În același timp, sondajul 40dB realizat pentru El País și Cadena SER, publicat la începutul lunii septembrie, indica 27,6% pentru PSOE și 32,4% pentru PP. Vox era estimat la un nivel care ridica împreună cu PP intenția de vot pentru cele două formațiuni la peste 50%.

Diferențele dintre sondaje sunt importante deoarece rezultatele depind de metodologie, perioada în care au fost realizate și modul în care institutele estimează participarea și distribuția voturilor.

Un alt sondaj 40dB, dedicat reacției populației la criza din Ceuta, arăta că 63% dintre respondenți evaluau negativ gestionarea situației de către Sánchez. Aproape 90% atribuiau Marocului o responsabilitate „mare” sau „destul de mare” pentru intrările masive de migranți. Acestea sunt însă opiniile participanților la sondaj și nu reprezintă o constatare independentă privind responsabilitatea juridică sau politică.

Criza din Ceuta a adus imigrația în centrul dezbaterii politice spaniole. Potrivit sondajului 40dB publicat de El País, 27% dintre respondenți considerau Vox formațiunea cea mai capabilă să gestioneze problema imigrației, față de 18,4% pentru PSOE și 13,9% pentru PP.

Și barometrul CIS din septembrie indică o creștere a Vox, de la 15,3% în iulie la 16,6%. Partidul socialist rămâne însă prima formațiune în estimarea CIS, în pofida scăderii înregistrate după criza din Ceuta.

O altă dificultate pentru premier este menținerea majorității parlamentare. Guvernul PSOE depinde de sprijinul unor formațiuni mai mici pentru a-și asigura susținerea în Parlament, ceea ce face negocierile politice esențiale pentru continuarea mandatului.

În același timp, Sumar, una dintre componentele stângii care susține guvernul, traversează o perioadă de reorganizare după anunțul vicepremierului Yolanda Díaz că nu va candida la următoarele alegeri. Evoluția acestui bloc poate conta în perspectiva formării unei majorități după alegerile generale.

Alegerile din 2027 vor reprezenta astfel un test important pentru PSOE și pentru Sánchez, însă sondajele actuale nu permit stabilirea rezultatului scrutinului. Datele disponibile arată mai degrabă o competiție electorală fragmentată, în care diferențele dintre institutele de sondare sunt considerabile.

Sánchez conduce guvernul spaniol din 2018, iar în ultimii ani executivul său s-a confruntat cu mai multe crize politice, sociale și judiciare. Scandalurile care au afectat membri sau foști membri ai PSOE au contribuit la presiunea asupra partidului, însă impactul lor electoral diferă de la un sondaj la altul.

În plan extern, premierul socialist și-a construit o parte importantă a profilului politic în jurul unor poziții precum recunoașterea statului Palestina de către Spania și politica față de Israel, precum și pozițiile Madridului în dosare de securitate și politică externă.

În acest moment, principala necunoscută nu este dacă Sánchez se confruntă cu dificultăți politice — acestea sunt vizibile în rezultatele unor alegeri regionale și în unele sondaje — ci modul în care aceste evoluții se vor transforma în voturi la alegerile generale din 2027.