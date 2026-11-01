AC Milan s-a impus sâmbătă seara, cu 3-1, în fața rivalei Inter Milano, într-un duel din etapa a zecea a campionatului Italiei. Formația antrenată de Cristian Chivu a încasat două goluri în primele 11 minute și a suferit prima înfrângere din acest sezon de Serie A.

Derby della Madonnina a început cum nu se putea mai rău pentru Inter. Christian Pulisic a deschis scorul în minutul 4, cu o lovitură de cap, după o acțiune a gazdelor.

Milan și-a mărit avantajul în minutul 11, când Rabiot a trimis mingea lângă bară, în urma unui corner executat de Moreira.

Echipa lui Cristian Chivu a reacționat și a redus din diferență în minutul 22, prin Bastoni. Inter a fost aproape de egalare în minutul 33, însă Maignan a avut o intervenție excelentă la șutul lui Spence.

În loc să restabilească egalitatea, nerazzurrii au primit un nou gol înainte de pauză. Moreira a transformat o lovitură liberă în minutul 45, stabilind scorul de 3-1 la finalul primei reprize.

După reluare, Inter a încercat să reintre în joc, iar Carlos Augusto a avut o oportunitate în minutul 56.

În minutul 75, arbitrul a acordat un penalty pentru formația lui Chivu, după un presupus henț, dar decizia a fost întoarsă în urma verificării VAR. Reluările au arătat că mingea îl lovise în piept pe jucătorul lui Milan.

Până la final, Inter nu a mai reușit să pună în pericol poarta apărată de Maignan, iar AC Milan a câștigat cu 3-1. Pentru Cristian Chivu, rezultatul prelungește seria negativă în derby-uri: antrenorul a pierdut toate cele trei confruntări cu rivala din oraș de când a preluat-o pe Inter.

Înfrângerea este prima suferită de Inter în actuala ediție de campionat. Echipa lui Chivu a coborât pe locul al doilea, cu 25 de puncte, la egalitate cu Lazio, dar cu un golaveraj inferior. AS Roma este a treia, cu 24 de puncte, iar AC Milan ocupă poziția a patra, cu 21 de puncte.