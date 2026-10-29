Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, formația Venezia, scor 2-0, în etapa a noua din Serie A. Tot în această rundă, Genoa, club patronat de Dan Șucu, a obținut o victorie importantă în fața lui Juventus Torino, în timp ce AC Milan a pierdut spectaculos, pe teren propriu, cu Bologna, scor 2-4.

Inter a dominat partida cu Venezia, însă a reușit să deschidă scorul abia în minutul 79. Matias Moreno a trimis mingea în propria poartă, încercând să respingă în corner o centrare a oaspeților.

Trei minute mai târziu, Redouane Halhal a înscris și el un autogol, stabilind scorul final, 2-0 pentru formația pregătită de Cristian Chivu. În urma acestui succes, Inter a ajuns la 25 de puncte și își păstrează poziția de lider în clasament.

O surpriză a etapei s-a produs la Genova, unde echipa patronată de Dan Șucu a învins-o pe Juventus cu 2-0. Kingsley Ehizibue a deschis scorul în minutul 12, iar Tommaso Baldanzi a majorat avantajul gazdelor în minutul 28.

Juventus nu a reușit să revină, iar Genoa a obținut a doua victorie consecutivă în campionat și primul succes împotriva torinezilor după patru ani și jumătate. Genoa ocupă locul 13, cu 10 puncte, în timp ce Juventus se află pe poziția a opta, cu 14 puncte.

În schimb, AC Milan a suferit o înfrângere dureroasă în fața celor de la Bologna. Oaspeții au deschis scorul prin Samuel Mbangula, în minutul 8, dar Alphadjo Cisse a întors rezultatul cu două goluri, marcate în minutele 14 și 27.

După pauză, Bologna a revenit în joc: Bartesaghi a înscris în propria poartă, în minutul 60, iar două minute mai târziu Mbangula a readus formația vizitatoare în avantaj. Același jucător a stabilit scorul final, 4-2, în minutul 86. Milan rămâne cu 18 puncte, pe locul cinci, în timp ce Bologna a acumulat 11 puncte și ocupă poziția a 11-a.

Într-un alt meci al etapei, Napoli a câștigat în deplasare, la Monza, cu 4-1. Rasmus Jojlund, Politano, Rafa Marin și De Bruyne au marcat pentru oaspeți, în timp ce Gustavo Varela a înscris golul gazdelor.