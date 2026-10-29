Sport

Interul lui Chivu rămâne lider în Serie A, Genoa lui Dan Șucu învinge Juventus, iar Milan pierde cu Bologna

Interul lui Chivu rămâne lider în Serie A, Genoa lui Dan Șucu învinge Juventus, iar Milan pierde cu Bologna
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, formația Venezia, scor 2-0, în etapa a noua din Serie A. Tot în această rundă, Genoa, club patronat de Dan Șucu, a obținut o victorie importantă în fața lui Juventus Torino, în timp ce AC Milan a pierdut spectaculos, pe teren propriu, cu Bologna, scor 2-4.

Inter Milano, 2-0 cu Venezia

Inter a dominat partida cu Venezia, însă a reușit să deschidă scorul abia în minutul 79. Matias Moreno a trimis mingea în propria poartă, încercând să respingă în corner o centrare a oaspeților.

Trei minute mai târziu, Redouane Halhal a înscris și el un autogol, stabilind scorul final, 2-0 pentru formația pregătită de Cristian Chivu. În urma acestui succes, Inter a ajuns la 25 de puncte și își păstrează poziția de lider în clasament.

sursa: Facebook

Surpriza etapei din Serie A: Genoa-Juventus Torino, 2-0

O surpriză a etapei s-a produs la Genova, unde echipa patronată de Dan Șucu a învins-o pe Juventus cu 2-0. Kingsley Ehizibue a deschis scorul în minutul 12, iar Tommaso Baldanzi a majorat avantajul gazdelor în minutul 28.

HUB-ul MAI se extinde dincolo de e-Sigur. Ce servicii pot accesa românii online și ce urmează
HUB-ul MAI se extinde dincolo de e-Sigur. Ce servicii pot accesa românii online și ce urmează
Cum îți dai seama pe unde pierde casa căldură. Testul simplu pe care îl poți face fără aparatură specială
Cum îți dai seama pe unde pierde casa căldură. Testul simplu pe care îl poți face fără aparatură specială

Juventus nu a reușit să revină, iar Genoa a obținut a doua victorie consecutivă în campionat și primul succes împotriva torinezilor după patru ani și jumătate. Genoa ocupă locul 13, cu 10 puncte, în timp ce Juventus se află pe poziția a opta, cu 14 puncte.

Genoa

Genoa / foto: FB

AC Milan - Bologna, altă surpriză în Serie A

În schimb, AC Milan a suferit o înfrângere dureroasă în fața celor de la Bologna. Oaspeții au deschis scorul prin Samuel Mbangula, în minutul 8, dar Alphadjo Cisse a întors rezultatul cu două goluri, marcate în minutele 14 și 27.

După pauză, Bologna a revenit în joc: Bartesaghi a înscris în propria poartă, în minutul 60, iar două minute mai târziu Mbangula a readus formația vizitatoare în avantaj. Același jucător a stabilit scorul final, 4-2, în minutul 86. Milan rămâne cu 18 puncte, pe locul cinci, în timp ce Bologna a acumulat 11 puncte și ocupă poziția a 11-a.

Într-un alt meci al etapei, Napoli a câștigat în deplasare, la Monza, cu 4-1. Rasmus Jojlund, Politano, Rafa Marin și De Bruyne au marcat pentru oaspeți, în timp ce Gustavo Varela a înscris golul gazdelor.

Stiri calde

06:51 - Criză politică în Polonia. Președintele renunță la o vizită externă în urma suspendării președintelui Curții Constitu...
06:45 - Val de manifestații în Germania. Generația Z cere fonduri pentru educație, în timp ce autoritățile se tem de violențe
06:34 - Prognoza meteo, 31 octombrie. Ploi torențiale, ninsori la munte și temperaturi în scădere accentuată
06:25 - Împrumut masiv pentru Ucraina: Canada contribuie la pachetul UE de 90 de miliarde de euro
06:16 - Calendar ortodox, 31 octombrie. Cei șase ucenici din oastea Domnului
06:05 - HUB-ul MAI se extinde dincolo de e-Sigur. Ce servicii pot accesa românii online și ce urmează
23:55 - Transferul dosarului de pensie după schimbarea domiciliului. Ce documente trebuie depuse și care sunt pașii de urmat
23:49 - Trump, ieșire nervoasă înainte de alegeri. Liderul american a jignit un reporter care l-a întrebat dacă este obosit

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale