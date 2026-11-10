Genoa, clubul de fotbal recent preluat de omul de afaceri Dan Șucu, trece prin momente dificile din cauza unor probleme financiare moștenite din mandatul fostului patron Enrico Preziosi. Formația din Italia se confruntă cu o solicitare de executare silită în valoare de 26 de milioane de euro, generată de un litigiu legat de o veche datorie neachitată de aproximativ 13 milioane de euro, conform gsp.ro.

Demersul juridic a fost inițiat de compania Akamas, care încearcă recuperarea sumei amintite. Deși obligația financiară îi aparține direct fostului finanțator Enrico Preziosi, creditorul a ales să se îndrepte împotriva clubului Genoa, deoarece entitatea sportivă a fost constituită drept garanție în cadrul tranzacției respective. Această situație sporește presiunea asupra conducerii, în condițiile în care clubul este deja implicat în mai multe dispute în justiție.

Pentru a preîntâmpina blocarea activității, conducerea clubului a reacționat prompt și s-a adresat Tribunalului din Milano. Oficialii au solicitat suspendarea executării silite printr-o procedură de urgență, care permite instanței să decidă fără o audiere prealabilă a părții adverse. Conducerea speră ca această măsură să fie aprobată pentru a opri temporar aplicarea sancțiunii.

Suma cerută de 26 de milioane de euro este dublă față de datoria inițială, diferența fiind formată din penalitățile de întârziere acumulate de-a lungul timpului.

Acest episod readuce în atenție tensiunile dintre club și Enrico Preziosi, cel care a condus gruparea din Serie A până în anul 2021, când a vândut-o către 777 Partners. În luna august, Tribunalul din Milano i-a dat dreptate în primă instanță fostului patron, într-un proces intentat împotriva grupului american. Instanța a decis atunci că omul de afaceri italian ar urma să primească în jur de 5,8 milioane de euro, plus dobânzile aferente.

Genoa a reușit însă să obțină suspendarea acelei hotărâri și a înaintat un apel. În paralel, clubul italian pretinde de la fostul proprietar recuperarea sumei de aproximativ 20 de milioane de euro, pe care o consideră îndreptățită. Noua solicitare de executare silită survine exact în momentul în care Dan Șucu încearcă să își întărească influența managerială și controlul asupra clubului.

Presa sportivă din România a dezvăluit recent că omul de afaceri român are intenția de a achiziționa și restul de 23% din acțiunile Genoa, deținute în prezent de compania americană A-Cap. Aceasta din urmă se află într-o situație financiară precară, după ce a funcționat ca unul dintre principalii finanțatori ai grupului 777 Partners, fondat de Josh Wander și Steven Pasko. După colapsul financiar al acestora din urmă, creditorul american a preluat controlul participației minoritare rămase în afara pachetului deținut de Dan Șucu.

O eventuală tranzacție este totuși îngreunată de aspecte juridice importante. Pachetul de 23% din acțiuni se află sub sechestru asigurător, în baza unei decizii emise de Tribunalul din Genova la cererea clubului, având ca scop protejarea unei creanțe de până la 28,1 milioane de euro. Acțiunile sunt plasate în custodie judiciară, ceea ce înseamnă că orice vânzare presupune eliminarea prealabilă a acestor restricții legale.

Deși dificultățile financiare prin care trece A-Cap ar putea avantaja negocierile pentru preluarea pachetului minoritar, apariția noului litigiu generat de datoriile lui Preziosi complică strategia conducerii. Pentru noul investitor român, obiectivul preluării integrale a clubului se suprapune astfel peste o serie de conflicte financiare din trecut, ale căror efecte continuă să se resimtă asupra activității clubului din Italia.