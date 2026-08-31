Omul de afaceri Sebastian Ghiță scrie, pe Facebook, despre scandalul în centrul căruia se află generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Acesta critică modul în care unele instituții de presă au relatat informațiile privind trecutul lui Pahonțu și susține că în spatele demersului jurnalistic s-ar afla „colderiștii media”.

„Într-un glas vitejesc argații media colderiști au executat o amplă lucrare de linșaj mediatic împotriva lui Nicușor Dan și a lui Lucian Pahonțu.

După 20 de ani de cooperare cu Cotroceniul și după ce au fost ajutați să pupe fundurile lui Băsescu și Johaus… colderiștii media au redescoperit securismul…Iată o bună caracterizare a situației!”, a scris Sebastian Ghiță pe Facebook.

Mesajul omului de afaceri apare după apariția unor informații referitoare la activitatea lui Lucian Pahonțu în timpul Revoluției din 1989 și al Mineriadei din iunie 1990. Șeful SPP a fost acuzat că, în decembrie 1989, pe când era cadru al Trupelor de Securitate, ar fi participat la reprimarea manifestanților anticomuniști din București.

De asemenea, în spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora Pahonțu ar fi fost implicat și în reprimarea manifestațiilor din Piața Universității, în perioada 13-15 iunie 1990.

Generalul Cătălin Ranco Pițu, fost procuror-șef al Secției Parchetelor Militare, susține că nu există probe care să demonstreze că Lucian Pahonțu a participat personal la reprimarea manifestanților.

„Generalul Lucian Pahonțu nu a fost cercetat personal niciodată pe parcursul celor 36 de ani, perioadă care s-a scurs din 1989 încoace”, a declarat Cătălin Ranco Pițu pentru EVZ.

Potrivit fostului procuror militar, Pahonțu a dat o declarație în perioada de după Revoluție, în contextul în care mai multe cadre ale fostelor structuri ale Securității au fost audiate pentru stabilirea situației de fapt privind evenimentele din 1989.

Ranco Pițu a explicat că existența declarației lui Pahonțu în dosar nu înseamnă că acesta a fost urmărit penal.

„Lucian Pahonțu avea la acea vreme 25 de ani. Pe 21 decembrie 1989, plutonul lui a fost trimis în centrul Capitalei. Dar, NU EXISTĂ NICIO PROBĂ CĂ PAHONȚU A PARTICIPAT LA REPRESIUNE”, a afirmat fostul procuror.

Acesta susține că plutonul în care se afla Pahonțu a fost poziționat, conform ordinelor primite, în zona fostului restaurant Cina și nu la Baricada de la Intercontinental.

Potrivit lui Cătălin Ranco Pițu, reprimarea manifestanților a fost decisă la nivelul conducerii regimului comunist, iar ordinele au fost transmise pe linia de comandă a generalilor Vasile Milea, Iulian Vlad și Tudor Postelnicu.

„Cei mici nu aveau niciun cuvânt de spus. Acum, pe aceste aspecte care se regăsesc în dosar după cum vi le-am spus, s-a creat un imens scandal pe care eu îl consider artificial”, a mai declarat acesta.

Președintele Nicușor Dan a respins acuzațiile referitoare la implicarea lui Lucian Pahonțu în reprimarea manifestanților și a susținut că șeful SPP nu a participat la violențele din timpul Revoluției sau al Mineriadei.

„Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că Parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta și îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp de la acele evenimente”, a declarat Nicușor Dan.