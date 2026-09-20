Sport

U Cluj, victorie în deplasare cu FC Voluntari, scor 2-0

U Cluj, victorie în deplasare cu FC Voluntari, scor 2-0
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Din cuprinsul articolului

Universitatea Cluj a obținut o victorie importantă în deplasare, duminică, în etapa a zecea a Superligii. Formația clujeană s-a impus cu scorul de 2-0 în fața echipei FC Voluntari, grație a două goluri marcate în repriza secundă.

U Cluj a deschis scorul abia în minutul 73

Partida dintre FC Voluntari și Universitatea Cluj, disputată în cadrul etapei a zecea a campionatului, s-a încheiat cu victoria formației oaspete, care a reușit să se impună la două goluri diferență.

După o primă parte a întâlnirii în care tabela a rămas nemodificată, Universitatea Cluj a deschis scorul în minutul 73. Ștefănescu a înscris pentru formația clujeană și a adus avantajul oaspeților într-un moment important al partidei.

FC Voluntari nu a reușit să restabilească egalitatea până la final, iar U Cluj a continuat să își păstreze avantajul. Mai mult, echipa clujeană a reușit să își consolideze victoria în ultimele minute ale întâlnirii.

Aliev a închis tabela în minutul 87

În minutul 87, Aliev a înscris al doilea gol al Universității Cluj, stabilind scorul final al partidei, 2-0.

Astfel, formația antrenată de la Cluj pleacă de la Voluntari cu toate cele trei puncte puse în joc în această etapă. Victoria a fost conturată în repriza secundă, după ce primul gol a fost marcat în minutul 73, iar diferența de două goluri a fost stabilită cu doar câteva minute înainte de finalul timpului regulamentar.

Pentru FC Voluntari, partida s-a încheiat fără gol marcat și fără puncte obținute pe teren propriu. Universitatea Cluj a profitat însă de oportunitățile avute în partea a doua și a încheiat meciul cu o victorie la două goluri diferență.

Golurile formației Universitatea Cluj au fost înscrise de Ștefănescu, în minutul 73, și Aliev, în minutul 87.

Meciul de la Voluntari a reprezentat una dintre confruntările programate în etapa a zecea a Superligii, iar succesul obținut în deplasare îi aduce Universității Cluj un plus important în economia sezonului.

U Cluj FC Voluntari

U Cluj FC Voluntari / foto: FB

Echipele

FC Voluntari:

Jurhar - Haruţ, Crişan, Onisa, Şuteu (Kiki ’86) – Mamic (Merloi ’81), I. Gheorghe (Rodrigues ’86), Cvek, Guţea - M. Roman (Schlieb ’72), Babic (Chică-Roşă ’72). Antrenor Florin Pîrvu

Universitatea Cluj:

Lefter – Mikanovic (Friday ’75), Cristea, Codrea (Capradossi ’75), Chipciu - Bic, Drammeh (Pinho ’75) - Macalou, D. Nistor (Ştefănescu ’64), Mendy – Lukic (Aliev ’75). Antrenor Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Şuteu ’82, Crişan ‘83

Arbitri: Florin Andrei - Mihai Marica, Alexandru Corb - Ana Maria Terteleac

Camera VAR: Adrian Cojocaru, Mihai-Ovidiu Artene

Observatori: Adrian Vidan, Eduard Alexandru

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