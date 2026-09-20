Riscul AI e real, dar SUA e în competiție tehnologică cu chinezii

Riscurile legate de avansul AI sunt reale, dar pericolul câștigării competiției tehnologice de către chinezi ar fi și mai mare, spune Charles Gasparino, de la Fox Business, într-un editorial din The New York Post.

„Dacă vă faceți griji în privința unei piețe negative, mai devreme sau mai târziu veți avea dreptate. Dar gândiți-vă câți bani pierdeți.”

Acestea au fost cuvintele unui venerabil înțelept al pieței care m-a ajutat să învăț vicisitudinile de pe Wall Street acum mulți ani. Sunt, de asemenea, cuvinte după care trebuie să trăiți, indiferent dacă tranzacționați acțiuni, vă planificați următoarea mișcare în carieră sau vă gândiți dacă ar trebui să renunțăm la inteligența artificială pentru că este o tehnologie presupus apocaliptică.

Da, inteligența artificială crește facturile la electricitate și blochează unele rezerve de apă și ar putea transforma oamenii în sclavi ai roboților sau ar putea declanșa al Treilea Război Mondial.

Dacă istoria ne ajută cu ceva, riscul de a sta pe tușă este întotdeauna mai mare decât dezavantajul asumării unor riscuri calculate care pot fi gestionate. Cele mai bune minți de pe Wall Street pe care le-am observat de-a lungul anilor, de la legendarul trader Alan „Ace” Greenberg până la constructorii de imperii precum Jamie Dimon și Larry Fink, nu au renunțat niciodată la riscul pieței pentru că ar putea pierde bani.

În ciuda tuturor minelor terestre posibile ale asumării riscurilor - și sunt prea multe pentru a le calcula - știau că întotdeauna existau mult mai multe tranzacții bune de realizat.

Imaginați-vă dacă am renunța la mașini din cauza temerilor legate de mediu, alimentate de „experți” precum Al Gore și Greta Thunberg. Vă amintiți de isteria Y2K de la sfârșitul anilor 1990?

Avertismentele care au făcut titlurile ziarelor conform cărora internetul ar putea suferi un stop masiv – luând cu sine infrastructura noastră energetică și de securitate – s-au încheiat cu o ridicare din umeri. Internetul prezintă multe riscuri, de la expunerea copiilor noștri la prădători până la facilitarea terorismului, dar gândiți-vă la o lume fără el.

Timp de decenii, regretatul Ace Greenberg a încasat pierderile pentru a putea urmări următoarea mare tranzacție bursieră câștigătoare. Ar fi creat Larry Fink cea mai mare firmă de administrare a banilor, BlackRock, dacă ar fi lăsat propriile pierderi uriașe de pe piața ipotecară – acum o notă de subsol în mandatul său, care datează din anii 1970 – să-l determine să renunțe?

Oamenii uită, de asemenea, că Jamie Dimon a transformat JPMorgan Chase în cea mai importantă bancă a națiunii după ce și-a calculat greșit riscul de concediere cu ani mai devreme în cadrul Citigroup și s-a aflat de partea greșită a unei tulburări manageriale.

Nu scriu asta ca expert în asumarea riscurilor financiare, ci ca observator de lungă durată al celor mai buni din domeniu: ceea ce au toți în comun nu este frica de a pierde (deși urau gândul la asta), ci capacitatea de a învăța din pierderile lor și de a încorpora aceste lecții în planul lor.

„Tech Brothers” din AI - „îngrijorații” precum Sam Altman de la OpenAI și Dario Amodei de la Anthropic - ar putea folosi puțin din ceea ce au adus acești oameni la masă, în timp ce trag semnale de alarmă cu privire la ceea ce creează în laboratoarele lor.

Desigur, nu putem ignora îngrijorările pe care le ridică. AI elimină deja locuri de muncă. Comunitățile rurale unde se construiesc centre de date se plâng că beneficiile lor în ceea ce privește locurile de muncă nu compensează facturile mai mari la utilități.

Dar aceste riscuri pot fi atenuate. Comoditizarea locurilor de muncă este un dezavantaj al tuturor tehnologiilor emergente, în timp ce avantajul a fost întotdeauna crearea unora noi și mai bine plătite. Comunitățile rurale pot cere ca centrele AI să fie mai autonome din punct de vedere energetic.

Observați că Altman și Amodei nu vorbesc la fel de mult despre aceste dezavantaje foarte reale care au impact asupra Americii. Mai degrabă, își canalizează temerile de tocilari spre „Armaghedonul roboților”. (Sunt ei pasionați de „Star Trek” sau de „Star Wars”?) Ei indică recentul incident „Hugging Face”, când boții OpenAI au ieșit din țarc și au spart o altă rețea de inteligență artificială.

De ce nu au putut, de asemenea, să spargă sistemul de arme al Pentagonului și să apese pe butonul proverbial pentru a începe un război nuclear? Cel mai bun mod în care pot răspunde la această întrebare este să-mi descopăr Asul Greenberg din mine: riscul calculat înseamnă să-l accept, să planific și să remediezi erori precum cele care au dus la episodul Hugging Face și probabil la zeci de altele pe care urmează să le descoperim.

Aici, în SUA, magnații inteligenței artificiale trebuie, de asemenea, să-și asume responsabilitatea pentru greșeli - și apoi să lucreze pentru a le preveni. La urma urmei, ei sunt cei care creează acei boți de inteligență artificială care devin necinstiți și ei sunt cei mai bine echipați pentru a-i remedia.

Există sentimentul, în special în administrația Trump, că liderii de tehnologie nu sunt cu adevărat îngrijorați de ideea că AI va prelua controlul asupra lumii. Ei vor reglementări sufocante pentru a bloca orice concurență și a-și consolida dominația pe piață, în timp ce ambele companii încearcă să se listeze e bursă.

Posibil. În orice caz, reacția lor exagerată ar trebui ignorată de factorii de decizie politică. Există prea multe riscuri în a nu face nimic, așa cum v-ar spune Ace, Jamie și Larry.