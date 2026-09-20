Debitul Dunării la intrarea în România va rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie în următoarea săptămână. Potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în perioada 19-26 septembrie 2026, debitul măsurat la Baziaș va fi inițial staționar, urmând să crească ușor spre finalul intervalului.

Hidrologii estimează că Dunărea va avea, în primele două zile ale perioadei prognozate, un debit de aproximativ 1.550 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș. Ulterior, valorile sunt prognozate să crească ușor, până în jurul valorii de 1.650 mc/s.

Chiar și această creștere va menține debitul fluviului la un nivel considerabil mai mic decât media multianuală pentru luna septembrie, care este de aproximativ 3.800 mc/s.

În aval de Porțile de Fier, debitele Dunării vor fi, în general, în creștere pe parcursul intervalului analizat. Excepție va face prima parte a perioadei, când valorile vor fi relativ stabile pe sectorul cuprins între Brăila și Tulcea.

Prognoza trimestrială a hidrologilor indică, pentru luna septembrie, valori cuprinse între 1.400 și 1.800 mc/s, acesta fiind intervalul estimat pentru debitul minim și cel maxim al Dunării în această lună.

Situația este diferită în cazul râurilor interioare. Debitele medii zilnice sunt prognozate să rămână, în general, relativ staționare pe întreaga perioadă de prognoză.

Totuși, specialiștii INHGA atrag atenția că sunt posibile creșteri temporare ale nivelurilor și debitelor pe unele râuri din zonele de deal și de munte. Probabilitatea unor astfel de evoluții este mai mare la mijlocul intervalului, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării acestora în bazinele hidrografice.

Pentru întreaga lună septembrie, regimul hidrologic este estimat la valori de 30-50% din mediile multianuale lunare. Valori mai ridicate, de 50-80%, sunt prognozate pe râurile din bazinul Prahovei și în bazinele superioare ale Buzăului și Ialomiței.

În schimb, debite sub 30% din mediile multianuale sunt estimate pentru mai multe bazine, printre care Crasna, Barcău, Crișurile, Bârlad, Râmnicu Sărat, cursul superior al Siretului, afluenții Prutului și râurile din Dobrogea.