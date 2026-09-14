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De ce nu e bine să pui ulei în apa în care fierbi paste

De ce nu e bine să pui ulei în apa în care fierbi paste
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Din cuprinsul articolului

Mulți români pun din obișnuință o lingură de ulei în apa în care fierb paste, convinși că astfel previn lipirea. Deși gestul pare logic, specialiștii în gastronomie spun că este o practică greșită, care nu aduce beneficii și poate chiar strica rezultatul final.

Uleiul nu previne lipirea

Uleiul este mai ușor decât apa și plutește la suprafață. Pastele se află sub acest strat pe aproape toată durata fierberii, așa că uleiul aproape că nu ajunge la ele.

Lipirea apare din cauza amidonului eliberat în primele minute de gătire. Soluția corectă nu este uleiul, ci amestecarea constantă a pastelor în primele 1-2 minute și folosirea unei cantități suficiente de apă – aproximativ un litru la 100 de grame de paste.

Sosul nu se mai prinde bine de paste

Când scurgi pastele, o parte din ulei rămâne pe suprafața lor și formează o peliculă grasă. Aceasta împiedică sosul să adere corect.

Rezultatul este o farfurie în care sosul alunecă, iar gustul nu se îmbină uniform. Bucătarii italieni subliniază că pastele trebuie să rămână ușor „lipicioase” din cauza amidonului, tocmai pentru ca sosul să se prindă.

Paste retetă italiană

Paste retetă italiană

Este o risipă inutilă

Uleiul, mai ales cel de măsline de calitate, merită folosit altfel. Adăugat în apa de fiert, o mare parte din el se duce la canal odată cu apa, fără a aduce vreun avantaj real.

Cum fierbi corect paste

Folosește o oală încăpătoare și multă apă. Adaugă sarea după ce apa a început să clocotească. Pune pastele și amestecă-le bine în primele minute.

Nu le clăti după fierbere, pentru că amidonul ajută sosul să se lipească. Singura excepție este salata de paste rece: în acest caz, un strop de ulei adăugat după scurgere previne lipirea până la servire.

Concluzia este simplă: pastele se amestecă, nu se ung. Renunțând la uleiul din apă, vei obține un preparat mai bun, în care sosul se prinde așa cum trebuie.

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