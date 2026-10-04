Prețurile locuințelor din România au crescut cu 12,1% în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, una dintre cele mai mari majorări înregistrate la nivel european. Scumpirile au fost și mai accentuate în Portugalia și Bulgaria, unde prețurile au crescut cu peste 15%. În schimb, Finlanda, Luxemburg și Franța se numără printre țările în care locuințele s-au ieftinit, potrivit Euronews.

Potrivit datelor Eurostat, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au crescut, în medie, cu 4,7% față de trimestrul al doilea din 2025, depășind rata inflației, care a fost de 3,2%. Evoluțiile diferă însă semnificativ de la o țară la alta, în funcție de cerere, ofertă și condițiile economice.

Portugalia ocupă primul loc în clasamentul creșterilor de prețuri, cu un avans anual de 16,5% în trimestrul al doilea din 2026. Bulgaria se află pe poziția a doua, cu o majorare de 15,5%, urmată de Lituania, unde locuințele s-au scumpit cu 14,3%, și Slovacia, cu 13,6%.

Creșteri importante au fost consemnate și în Croația, unde prețurile au urcat cu 12,7%, precum și în Spania și România, ambele cu un avans de 12,1%.

Expertul imobiliar Mikk Kalmet, de la Global Property Guide, explică faptul că, în Portugalia, cererea de locuințe continuă să depășească oferta, în special în Lisabona, Porto și în regiunile de coastă. Numărul redus de locuințe noi, investițiile străine, turismul și deficitul de proprietăți disponibile au contribuit la accelerarea scumpirilor.

În Bulgaria, creșterea veniturilor și a salariilor, accesul la credite ipotecare mai avantajoase și interesul pentru achiziția de proprietăți în scop investițional au susținut majorarea prețurilor.

În România, prețurile locuințelor au crescut cu 12,1% în trimestrul al doilea din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut, o evoluție similară cu cea din Spania.

Alte state europene au înregistrat, de asemenea, scumpiri semnificative. În Letonia, prețurile au crescut cu 11,4%, în Ungaria cu 10,2%, iar în Danemarca cu 9,4%. Slovenia a consemnat un avans de 9,1%, Cehia de 8,6%, iar Cipru de 7,9%.

Majorări mai reduse au fost înregistrate în Malta, unde locuințele s-au scumpit cu 6,9%, Polonia, cu 6,3%, Irlanda, cu 6%, Estonia, cu 5,8%, Austria, cu 5,1%, și Suedia, cu 4,8%. Germania a avut una dintre cele mai mici creșteri, de numai 0,6%.

Spre deosebire de majoritatea piețelor imobiliare europene, în Finlanda, Luxemburg și Franța prețurile locuințelor au scăzut în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Finlanda a înregistrat cea mai mare reducere, de 2,7%, urmată de Luxemburg, cu 2,2%, și Franța, cu 0,8%.

Mikk Kalmet, expert imobiliar la Global Property Guide, explică diferențele dintre piețele europene prin deficitul de locuințe, evoluția veniturilor, condițiile de creditare ipotecară și schimbările demografice. Potrivit acestuia, țările în care cererea este ridicată, iar construcțiile sunt limitate au înregistrat cele mai rapide scumpiri.

În schimb, creșterea economică slabă, cererea redusă și costurile ridicate ale creditării au contribuit la temperarea prețurilor sau chiar la scăderea acestora în unele state, potrivit informațiilor prezentate de Euronews.

După ajustarea cu inflația de 3,2%, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au înregistrat o creștere reală de 1,5% în trimestrul al doilea din 2026.

Cele mai mari creșteri reale, de peste 7%, au fost consemnate în Slovacia, Bulgaria, Lituania, Spania, Letonia, Danemarca, Ungaria și Croația. În schimb, în șase state europene, prețurile reale ale locuințelor au scăzut.

Cele mai importante reduceri reale au fost înregistrate în Luxemburg, unde prețurile au coborât cu 6,4%, Franța, cu 3,2%, și Germania, cu 2%.

Mikk Kalmet estimează că deficitul de locuințe și cererea ridicată vor continua să susțină creșterea prețurilor pe numeroase piețe europene. Evoluția va depinde însă de situația economică, de accesul la finanțare și de capacitatea sectorului imobiliar de a răspunde cererii.