Casele tradiționale scandinave erau construite pentru a face față unor ierni extrem de reci, iar materialele și soluțiile folosite la construcția lor ajutau la păstrarea căldurii pentru mai mult timp după oprirea sursei de încălzire. Pereții masivi, etanșarea atentă și sobele cu acumulare de căldură transformau locuințele într-un fel de „baterie termică”, arată Blic.

Spre deosebire de multe locuințe moderne, care se bazează pe funcționarea continuă a sistemului de încălzire, vechile cabane scandinave erau concepute pentru a acumula și elibera treptat energia termică.

Pereții și podelele groase din lemn contribuiau la păstrarea căldurii, iar construcția era etanșată astfel încât aerul rece să pătrundă cât mai greu. În plus, sobele mari din piatră sau zidărie încălzeau nu doar aerul, ci și structura clădirii.

Un experiment a comparat comportamentul unei case prefabricate moderne, foarte bine izolată, cu cel al unei cabane tradiționale din lemn reconstruite după modele vechi. Ambele locuințe au fost încălzite la aproximativ 20 de grade Celsius, după care sursa de căldură a fost oprită, în condițiile în care afară erau aproximativ -22 de grade.

Casa modernă a coborât spre punctul de îngheț în doar câteva ore, în timp ce cabana din lemn a reușit să rămână peste zero grade timp de aproape trei zile.

Lemnul folosit la construcția vechilor cabane avea o grosime considerabilă și putea absorbi căldura, pe care o elibera ulterior treptat. La fel de importantă era etanșarea construcției.

Îmbinările dintre elementele din lemn erau acoperite cu materiale precum mușchi și argilă, pentru a limita pătrunderea aerului rece și pierderea celui cald.

Podelele erau, la rândul lor, construite din straturi groase de lemn și puteau fi izolate cu rumeguș. Ridicarea clădirilor pe stâlpi de piatră limita contactul direct cu solul rece și reducea pierderile de căldură prin pardoseală.

Un rol important îl aveau sobele masive construite din piatră sau zidărie. Acestea erau încălzite intens într-un interval relativ scurt, după care materialul acumulat în structură elibera treptat căldura.

O astfel de sobă putea menține efectul termic timp de aproximativ 12-18 ore, reducând necesitatea alimentării permanente cu combustibil.

Arhitectura interioară contribuia și ea la păstrarea temperaturii. Cabanele aveau adesea încăperi mai mici și tavane mai joase, ceea ce însemna un volum mai redus de aer care trebuia încălzit.

Locuințele tradiționale nu erau încălzite neapărat uniform. Spațiile în care familia își petrecea cea mai mare parte a timpului erau menținute mai calde, în timp ce dormitoarele puteau avea temperaturi mai scăzute.

Pentru nopțile reci erau folosite pături groase, ceea ce permitea reducerea energiei necesare pentru încălzirea întregii case.

Această împărțire a locuinței în zone mai calde și mai reci reprezenta o altă metodă prin care necesarul de energie era redus.

În construcțiile moderne au devenit tot mai răspândite structurile ușoare din lemn, materialele izolatoare, barierele de vapori și sistemele de încălzire cu aer forțat. Aceste soluții permit construirea mai rapidă a locuințelor și pot asigura un nivel ridicat de eficiență energetică.

Diferența apare însă în momentul în care sursa de încălzire este oprită. O casă modernă poate avea o izolație foarte bună, dar dacă are o masă termică redusă, temperatura interioară poate scădea rapid după oprirea încălzirii.

De asemenea, pierderile de căldură depind de cât de bine este etanșată clădirea și de existența unor zone prin care aerul poate pătrunde sau ieși.

Unele dintre soluțiile folosite în construcțiile tradiționale pot fi adaptate la locuințele actuale. Lemnul masiv și piatra pot contribui la creșterea masei termice, în timp ce etanșarea atentă a îmbinărilor poate limita pierderile de aer.

Încălzirea prin pereți sau pardoseală poate distribui căldura în structura clădirii, iar camerele mai compacte și tavanele mai joase pot reduce volumul care trebuie încălzit.