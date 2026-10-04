Politica

AUR merge la Cotroceni cu o cerere clară pentru Nicușor Dan. Petrișor Peiu exclude orice compromis

AUR merge la Cotroceni cu o cerere clară pentru Nicușor Dan. Petrișor Peiu exclude orice compromis
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va solicita organizarea de alegeri anticipate la consultările de la Palatul Cotroceni, programate luni, de la ora 14:30. Petrișor Peiu, liderul senatorilor formațiunii, susține că aceasta este singura soluție pentru depășirea blocajului politic și formarea unei majorități stabile. Totodată, partidul exclude susținerea unui Guvern din care nu face parte.

Petrișor Peiu anunță ce îi va cere AUR președintelui Nicușor Dan la consultările de luni

Petrișor Peiu a explicat că delegația AUR îi va cere președintelui Nicușor Dan să ia în considerare organizarea de alegeri anticipate, în condițiile în care România se confruntă cu dificultăți în formarea unui nou Executiv.

„Îi vom transmite domnului președinte Nicușor Dan că soluția democratică, rațională, rezonabilă, constituțională de ieșire dintr-un blocaj în care nu se poate face o majoritate stabilă este organizarea de alegeri anticipate. E o practică utilizată în toate statele europene, toate statele democratice”, a declarat Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR consideră că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, după cinci luni de interimat, și susține că actualul context politic impune găsirea unei soluții care să permită depășirea crizei.

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu. Sursă foto: captură video

AUR refuză să voteze un Guvern din care nu face parte

Petrișor Peiu a exclus posibilitatea ca parlamentarii AUR să susțină învestirea unui Guvern din care formațiunea nu face parte, indiferent de componența acestuia.

„În niciun caz nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Adică nu se pune problema. E decis deja”, a mai spus liderul AUR.

Poziția formațiunii indică faptul că AUR nu intenționează să ofere sprijin parlamentar unui Guvern format de alte partide, menținându-și solicitarea privind organizarea de alegeri anticipate.

Nicușor Dan discută luni cu liderii partidelor pentru desemnarea premierului

Președintele Nicușor Dan se va întâlni luni cu liderii partidelor și ai grupurilor parlamentare, la Palatul Cotroceni, pentru consultări privind desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Șeful statului a anunțat că va face o nouă nominalizare pentru conducerea Guvernului, după ce Executivul condus de Mureșan a fost demis prin votul Parlamentului. Aceasta va fi a patra desemnare de premier, în contextul dificultăților de formare a unei majorități parlamentare.

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