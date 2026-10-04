Politica

Președintele, ironizat de liderul senatorilor AUR în ajunul desemnării noului premier: Ce melodie i-a dedicat lui Nicușor Dan

Președintele, ironizat de liderul senatorilor AUR în ajunul desemnării noului premier: Ce melodie i-a dedicat lui Nicușor DanPetrișor Peiu. Sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Nicușor Dan se pregătește să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru în urma unor runde intense de negocieri cu formațiunile politice. Înainte de a începe consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, șeful statului intenționează să poarte o discuție informală cu liderii fostei coaliții de guvernare, având ca scop obținerea sprijinului acestora pentru viitoarea echipă guvernamentală.

Președintele, ironizat de liderul senatorilor AUR în ajunul desemnării noului premier: Ce melodie i-a dedicat lui Nicușor Dan

În cursul zilei de duminică, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat un mesaj plin de ironie la adresa șefului statului. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, politicianul a comentat pregătirile de la Cotroceni, adăugând un link către o melodie destinată celor mici.

Petrișor Peiu a notat pe pagina sa de Facebook că „Nicușor Dan se pregătește intens pentru consultările de la Cotroceni de mâine”, atașând mesajului piesa pentru copii „O lume minunată”, lansată de canalul TraLaLa.

sursa: Facebook

Calendarul consultărilor de la Cotroceni, care se vor desfășura, luni, 5 octombrie

Delegatiile partidelor politice sunt așteptate luni la Palatul Cotroceni, începând cu ora 14:00. Președintele are în plan să anunțe propunerea pentru postul de prim-ministru în cursul aceleiași zile, imediat după încheierea discuțiilor oficiale.

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Decizia vine în contextul în care Guvernul Mureșan a fost respins, determinându-l pe Nicușor Dan să reia rapid procedurile constituționale pentru stabilirea unei noi variante de executiv.

Opțiunile ce ar putea să fie luate în calcul pentru funcția de conducere de la Palatul Victoria

Printre variantele analizate de președinte se numără și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Întrebat despre această posibilitate, oficialul a declarat joi seară că „este onorant” ca numele lui să apară în astfel de contexte.

În privința configurației politice și a posibilelor alianțe, Nicușor Dan a stabilit deja condiții clare pentru o eventuală participare a social-democraților la putere, precizând explicit: fără AUR.

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